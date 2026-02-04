El posteo de Clara Darín que podría revelar el género del bebé de Úrsula Corberó y el Chino Darín

Clara Darín hizo un posteo que avivó las especulaciones sobre el género de su futuro sobrino.

Clara Darín hizo un particular posteo en sus redes que enseguida desató un sin fin de comentarios de los seguidores respecto al bebé en camino que esperan Úrsula Corberó y Chino Darín ya que los futuros papás vienen cuidando con absoluto hermetismo el género de su primer hijo.

El embarazo de la pareja fue confirmado luego de varios meses de rumores y lo hizo la futura mamá simplemente mostrándose con su reciente pancita. Por eso, desde un principio, tanto Corberó como el hijo de Ricardo Darín manejan su intimidad de forma muy particular y con un gran perfil bajo.

Pero, lo que llamó la atención en las últimas horas fue un posteo que justamente sale del entorno familiar, es decir de la futura tía del bebé en camino. Se trata de un posteo de Clara Darín, la hermana del Chino que podría ser, según los usuarios de las redes, una pista clave.

La foto posteada surge a partir de un carrusel de imágenes que Clara, quien compartió en sus redes sociales, con postales cotidianas de su día a día. Entre todas esas imágenes apareció un detalle que no pasó desapercibido para los seguidores más atentos: un body de bebé en color celeste.

La foto inmediatamente se viralizó y muchos interpretaron que el color podría ser una señal clara de que el bebé en camino sería varón, pero otros entendieron que los colores ya no son símbolo de género por lo que hubo comentarios cruzados entre los seguidores.

Aunque ni Corberó ni Darín salieron a confirmar o desmentir la versión, dicho “descuido” de Clara fue suficiente para abrir todo tipo de especulación y convertir el tema en tendencia en las redes sociales. Como ningún miembro de la familia salió a decir nada, para muchos esa pista es muy evidente.

clara-darin-posteo-instagram La imagen que desató la polémica.

Una historia de amor que se corona con la llegada de un bebé

Hace más de 10 años que comenzó la historia de amor entre Úrsula Corberó y Chino Darín cuando se conocieron durante el rodaje de la serie La Embajada, y desde entonces la pareja guarda un perfil muy bajo respecto a su intimidad.

Siempre se caracterizaron por ser reservados y mostrarse juntos en sus redes y en algún evento masivo. Incluso, supieron sobrellevar la relación de amor a pesar de la distancia entre Madrid y Buenos Aires.

En septiembre del año pasado, fue que el actor Ricardo Darín compartió la noticia sobre que se convertirá en abuelo por primera vez. Habló sin rodeos sobre la llegada del primer hijo de Chino Darín, y se mostró emocionado y nervioso ante la llegada del bebé.