El beso entre Emilia Attias y Sofía "La Reini" que impactó a los participantes de MasterChef Celebrity

Emilia Attias y Sofía "La Reini" lo dieron todo y prendieron fuego la gala del miércoles.

Un inesperado beso entre Emilia Attias y Sofia "La Reini" Gonet impacto a todos los participantes de MasterChef Celebrity en el marco de una gala que estuvo atravesada por lo teatral. Las competidoras lograron subir la temperatura de las cocinas y no precisamente por el fuego de las hornallas.

La noche del miércoles estuvo marcada por la temática de "Romeo y Julieta", por lo que los participantes debieron cocinar en duplas, dejando momentos que ya se volvieron virales.

Pero, en el caso de la dupla conformada por Attias y Gonet , todo comenzó con el beneficio dorado que obtuvo “La Reini ”, quien tras ganar la medalla de oro obtuvo el poder de armar las parejas de la noche. Con una mezcla de humor y estrategia que siempre la caracteriza, la influencer decidió que ella sería Julieta y eligió a Attias como su Romeo, dando lugar a una dupla llena de intensidad.

Antes de enfrentar al jurado y a Nico Vázquez que estuvo como invitado especial en la gala de anoche, la complicidad entre las chicas quedó sellada cuando tuvieron que interpretar una escena romántica entre Romeo y Julieta.

El diálogo entre ambas estuvo cargado de mucho fuego por lo que mientras repasaban el guion vieron que decía que la escena se sellaba con un beso.

Al leer que la escena de Shakespeare mencionaba un encuentro cercano, fue "La Reini" quien lanzó la propuesta sin dudar: "Dice chape, dice beso... yo estoy para el chape tour"'.

Por eso, actuaron ambas metidas en los personajes y lo dieron todo. La escena comenzó con una Emilia Attias totalmente consustanciada en su rol masculino (de Romeo), utilizando un lenguaje poético para abordar a su Julieta: "Si con mi mano he profanado tan divino altar, perdonadme. Mi boca borrará la mancha cual peregrino ruboroso con un beso".