Se filtran las primeras fotos de Laurita Fernández con su nuevo novio en Cariló

Laurita Fernández volvió a apostar al amor y se mostró con su nuevo novio.

Las primeras fotos de Laurita Fernández con su nuevo novio Matías Busquet las obtuvo en exclusiva la cuenta de Instagram Gossipeame donde se los puede ver disfrutando del verano en Cariló y sin esconderse de la prensa ni de las cámaras.

Uno de los romances de este verano y más esperados por mantenerse varios meses en silencio es el que se descubrió hace pocos días entre Laurita y su actual pareja que finalmente se animó a blanquear que volvió a enamorarse.

Fue gracias a la cuenta de Instagram @gossipeame que se supo y se pudieron ver las primera fotos del romance. En las imágenes se puede ver a Matías Busquet, caminando juntos a la actriz tomados de la mano por los senderos arbolados de la exclusiva villa balnearia.

“Y miren que tengo más #nonoticias de Laurita Fernández con el novio de Cariló porque las gossiperas de vacaciones están muy afiladas! Full paparazzi mood!”, escribió junto a las imágenes obtenidas, la cuenta que difundió las fotografías exclusivas.

Las fotos muestran a la pareja con una actitud muy relajada, distendidos y en un ambiente natural. Otras tomas que se publicaron los captaron en un balcón de lo que sería una casa de alquiler vacacional, pero lo mejor de la pareja es que en ningún momento se los vio tratando de ocultar el romance.

La actitud de ambos evidencia que no tienen problemas en admitir el vínculo públicamente y con total naturalidad sin nada que esconder.



Quien es Matías Busquet: el nuevo novio de Laurita Fernández

Matías Busquet, no pertence al ambiente artístico, pero logró conquistar a la actriz y bailarina Laurita Fernández cuando se conocieron por amigos en común.

Al parecer la conexión fue inmediata, pero lo cierto es que ambos decidieron tomarse el tiempo necesario antes de exponerse públicamente.

Por eso, todo hace prever que la elección de Cariló para pasar las vacaciones es el ideal por la tranquilidad y la privacidad que los flamantes novios necesitan sin la exposición constante de otros balnearios más masivos.