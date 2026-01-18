domingo 18 de enero de 2026
Escribinos
18 de enero de 2026
¿Qué onda?

Laurita Fernández contó cómo es trabajar con su ex Federico Hoppe

Laurita Fernández y Fede Hoppe vivieron un romance hace años y actualmente están compartiendo el mismo proyecto artístico.

Laurita Fernández y Federico Hoppe, en otros tiempos.&nbsp;

Laurita Fernández y Federico Hoppe, en otros tiempos. 

Laurita Fernández y el productor Federico Hoppe, quien fuera por muchos años la mano derecha y productor de Marcelo Tinelli, fueron pareja entre 2014 y 2016. Luego reincidieron en su romance por poco tiempo hasta la separación definitivo, en 2021.

Actualmente, Hoppe mantiene un vínculo laboral estrecho y diario con la artista por ser uno de los productores de la obra de teatro “La cena de los tontos”, en Mar del Plata, donde la actriz comparte cartel con Martín Bossi y Gustavo Bermúdez.

Lee además
Laurita Fernández recordó una anécdota. 
Va de retro.

El día que la Selección Argentina casi le arruina el cumple a Laurita Fenández
Laurita Fernández, en medio de los rumores.
¿Qué onda?

Laurita Fernández confirmó su nuevo romance: "Es muy reciente"

“En la época del Bailando, ya habíamos trabajado juntos siendo ex, y nos respetamos un montón. Lo quiero mucho, para mí es re lindo compartir con él, porque fue una persona muy importante para mí. Sé que él siente lo mismo hacia mí”, contó Laurita Fernández sobre su ex.

Y también acotó: “Pasó mucho tiempo, más de diez años, fue como en otra vida. Él hoy tiene una familia hermosa, nos encontramos desde otro lado”.

image
Laurita Fernández y Federico Hoppe, hace años.

Laurita Fernández y Federico Hoppe, hace años.

Luarita Fernández y Federico Hoppe, en otros planes

Laurtita Fernández está de novia con Matías Bouquet. Federico Hoppe formó su familia con Macarena Rinaldi, quien también fuera bailarina de certamen de baile televisivo. El verano pasado fueron padres de Amanda, su primera hija.

Además de Federico Hoppe, “La cena de los tontos” también es producida por Adrián Suar, Guillermo Francella, Pablo Kompel, Ezequiel Corbo, Diego Djeredjian y Luis Penna.

Temas
Seguí leyendo

El día que la Selección Argentina casi le arruina el cumple a Laurita Fenández

Laurita Fernández confirmó su nuevo romance: "Es muy reciente"

Laurita Fernández explicó por qué no se hace llamar Laura

Qué consejo le dio Ernesto Sábado a Graciela Alfano

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Martín Bossi habló de la Lali y otras famosas. 
¿Qué onda?

Por qué Martín Bossi no saldría con Lali Espósito y otras famosas

Las más leídas

Te Puede Interesar

Graciela Alfano y Ernesto Sábato. 
Va de retro.

Qué consejo le dio Ernesto Sábado a Graciela Alfano