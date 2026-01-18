Laurita Fernández contó cómo es trabajar con su ex Federico Hoppe

Laurita Fernández y Federico Hoppe, en otros tiempos.

Laurita Fernández y el productor Federico Hoppe, quien fuera por muchos años la mano derecha y productor de Marcelo Tinelli, fueron pareja entre 2014 y 2016. Luego reincidieron en su romance por poco tiempo hasta la separación definitivo, en 2021.

Actualmente, Hoppe mantiene un vínculo laboral estrecho y diario con la artista por ser uno de los productores de la obra de teatro “La cena de los tontos”, en Mar del Plata, donde la actriz comparte cartel con Martín Bossi y Gustavo Bermúdez.

“En la época del Bailando, ya habíamos trabajado juntos siendo ex, y nos respetamos un montón. Lo quiero mucho, para mí es re lindo compartir con él, porque fue una persona muy importante para mí. Sé que él siente lo mismo hacia mí”, contó Laurita Fernández sobre su ex.

Y también acotó: “Pasó mucho tiempo, más de diez años, fue como en otra vida. Él hoy tiene una familia hermosa, nos encontramos desde otro lado”.

image Laurita Fernández y Federico Hoppe, hace años. Luarita Fernández y Federico Hoppe, en otros planes Laurtita Fernández está de novia con Matías Bouquet. Federico Hoppe formó su familia con Macarena Rinaldi, quien también fuera bailarina de certamen de baile televisivo. El verano pasado fueron padres de Amanda, su primera hija. Además de Federico Hoppe, “La cena de los tontos” también es producida por Adrián Suar, Guillermo Francella, Pablo Kompel, Ezequiel Corbo, Diego Djeredjian y Luis Penna.

