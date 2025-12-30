Laurita Fernández confirmó su nuevo romance: "Es muy reciente"

A seis meses de haber confirmado su separación de Peluca Brusca , quien era uno de los productores de su programa en El Nueve , Laurita Fernández está viviendo un nuevo romance según la propia bailarina lo anunció la actriz y bailarina en una entrevista.

Según trascendió, la actriz y bailarina está comenzando una relación con Matías Busquet, un polista que está alejado del mundo del espectáculo y con el fue visto a los besos en un show de Shakira.

¿Qué onda? Laurita Fernández reveló por qué motivo se fue de El Nueve

“Es muy reciente, muy poquito. Hay ganas de seguir conociéndonos. Encontré a alguien que está en la misma que yo”, contó Laurita Fernández a la revista Gente, luego de su relación con Peluca Brusca.

“Siempre fui muy estructurada, de conocer a alguien puertas adentro. Esta vez elegí no perderme planes divertidos ni cosas espontáneas”, reflexionó.

La artista admitió que al principio le costó soltarse y relajarse frente a la exposición. “Estaba un poco tensa, paranoica, mirando todo, hasta que dije: ‘Está bueno, ¿por qué no me animé antes?’. Quizás tenía que ser en este momento”, dijo.

image Laurita Fernández y su romance con un polista.

En un fragmento de la nota que difundió Infama de Gente, Laurita Fernández destacó que no pertenece al medio y que eso es un elemento a favor: “No tiene nada que ver con el ambiente, pero entiende perfectamente lo que hago. Yo también soy muy respetuosa de la privacidad y la intimidad de la otra persona”.

“Mé mandó un mensaje varios años atrás y lo dejó pasar. La vida nos volvió a cruzar hace poquito”, concluyó Laurita Fernández sobre esta nueva relación.