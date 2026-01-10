Laurita Fernández explicó por qué no se hace llamar Laura

Laurita Fernández explicó por qué no cambió jamás su nombre artístico, que utiliza en teatro y en televisión , y decidió conservar el diminutivo en lugar de hacerse llamar Laura a sus 35 años, en una picante entrevista con Moria Casán.

“Laurita, quiero que te pongas Laura Fernández”, le dijo la conductora de las mañanas de El Trece y la actriz de La cena de los tontos, obra que este verano se presenta en Mar del Plata, se negó.

“Es que hay muchas Laura Fernández, Moria. ¿Sabés la cantidad que hay en toda la Argentina?”, respondió tajante la compañera de elenco de Martín Bossi.

Sin embargo, Moria Casán insistió con el cambio de nombre de la artista: “Es que ya basta, Laurita, te hace chiquita, te baja el rango. Es Laura”.

“A mí me gusta y me da ternura”, finalizó la actriz, dejando en claro que su nombre en diminutivo seguirá siendo el que use en el plano artístico.

bossi Martín Bossi y Laurita Fernández, en escena en el teatro.

Junto a Martin Bossi y Gustavo Bermudez, está protagonizando en Mar del Plata en el Teatro Neptuno la obra “La cena de los tontos”.

En la obra, grupo de amigos organiza cenas semanales donde cada uno lleva como invitado a alguien que consideran un “tonto” para burlarse de él.