Fin del misterio.

Laurita Fernández explicó por qué no se hace llamar Laura

Laurita Fernández develó el misterio del motivo sobre por qué sigue usando el diminutivo de su nombre en una charla con Moria Casán.

Laurita Fernández tiene 35 años.

“Laurita, quiero que te pongas Laura Fernández”, le dijo la conductora de las mañanas de El Trece y la actriz de La cena de los tontos, obra que este verano se presenta en Mar del Plata, se negó.

Laurita Fernández recordó una anécdota. 
Va de retro.

El día que la Selección Argentina casi le arruina el cumple a Laurita Fenández
Laurita Fernández, en medio de los rumores.
¿Qué onda?

Laurita Fernández confirmó su nuevo romance: "Es muy reciente"

Laurita Fernández y Moria Casán, mano a mano

“Es que hay muchas Laura Fernández, Moria. ¿Sabés la cantidad que hay en toda la Argentina?”, respondió tajante la compañera de elenco de Martín Bossi.

Sin embargo, Moria Casán insistió con el cambio de nombre de la artista: “Es que ya basta, Laurita, te hace chiquita, te baja el rango. Es Laura”.

“A mí me gusta y me da ternura”, finalizó la actriz, dejando en claro que su nombre en diminutivo seguirá siendo el que use en el plano artístico.

bossi
Martín Bossi y Laurita Fernández, en escena en el teatro.

Junto a Martin Bossi y Gustavo Bermudez, está protagonizando en Mar del Plata en el Teatro Neptuno la obra “La cena de los tontos”.

En la obra, grupo de amigos organiza cenas semanales donde cada uno lleva como invitado a alguien que consideran un “tonto” para burlarse de él.

