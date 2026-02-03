Por una mínima diferencia, el jurado de MasterChef Celebrity anunció un nuevo eliminado

Los delantales negros fueron los protagonistas como en cada gala de eliminación del ciclo MasterChef Celebrity por la pantalla de Telefe . Con un desafío exigente que tuvo como protagonistas a la codorniz y los vegetales mini, los participantes tuvieron que poner a prueba técnica, precisión y creatividad en una instancia decisiva del certamen.

Uno de los mejores platos de la noche fue el de Evangelina Anderson, quien sorprendió al jurado integrado por Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular . Los tres destacaron su trabajo, ya que logró una cocción perfecta.

En tanto, a Emilia Attias le señalaron la falta de salsa en su plato, a Andy Chango le reclamaron mayor presencia de vegetales y a Miguel Ángel Rodríguez una mejor presentación en el emplatado. A pesar de esas observaciones, todos lograron superar la prueba.

El jurado remarcó que "las diferencias entre los platos fueron mínimas”, una tendencia que se repite en esta etapa del juego que está más que avanzada, donde los participantes ya cuentan con mayor experiencia.

La definición de lunes en MasterChef Celebrity

Al momento del veredicto, Emilia Attias y Evangelina Anderson fueron las primeras en pasar al frente y recibieron la confirmación de que sus platos se encontraban entre los mejores. Luego, fue el turno de Andy Chango y el Turco Husain, a quienes les anunciaron que continuaban en competencia.

La definición quedó entre Miguel Ángel Rodríguez y Rusherking porque los dos tuvieron los peores platos de la gala de eliminación. Por eso, tras una difícil definición por parte del jurado comunicaron que quien debía abandonar el certamen era Rusherking, quien había ingresado al reality durante la instancia de repechaje junto a Esther Goris, eliminada la semana pasada.

La despedida del cantante

Tras anunciar al último eliminado, Donato y Betular destacaron la rápida adaptación de Rusher al ciclo, aunque remarcaron que no fue suficiente para sostener el ritmo de quienes ya están en competencia hace meses y desde el inicio de la competencia.

Rusherking, por su parte, reconoció que era consciente de la dificultad, pero aseguró que continuará cocinando en su casa. La noche fue descripta como una de las más exigentes y estrictas porque el desafío combinó técnica, ingenio y estética, con un tiempo límite de 60 minutos.

Finalmente, Rusherking y Miguel Ángel Rodríguez quedaron señalados como los autores de las preparaciones menos logradas, y tras la última deliberación, el cantante santiagueño se convirtió en el nuevo eliminado del reality de cocina.