El emotivo mensaje de Juana Repetto en la etapa final de su embarazo

Juana Repetto compartió un emotivo mensaje en Instagram en la etapa final de su embarazo.

Luego de haber atravesado complicaciones con su embarazo, Juana Repetto logró llegar a término con su periodo de gestación y, para celebrarlo y dejar en claro su felicidad por este momento, compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.

"Todo es emoción, melancolía y agradecimiento", comenzó escribiendo Juana Repetto en un posteo en el que se la ve disfrutando de un día de pileta con sus dos hijos, que están ansiosos esperando la llegada de su hermanito Timoteo.

"Estamos despidiendo mi última panza, despidiendo este trío que me dio los momentos más felices de mi vida y abriéndonos a recibir al nuevo integrante y los momentos que están por venir", agregó Juana Repetto.

Embed - Jua Repetto on Instagram: "Todo es emoción, melancolía y agradecimiento . Estamos despidiendo mi última panza, despidiendo este trío que me dio los momentos más felices de mi vida y abriéndonos a recibir al nuevo integrante y los momentos que están por venir "

