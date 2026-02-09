lunes 09 de febrero de 2026
Escribinos
9 de febrero de 2026
En las redes.

El emotivo mensaje de Juana Repetto en la etapa final de su embarazo

Juana Repetto tuvo un embarazo difícil, pero logró llegar a término y se mostró muy feliz con un posteo en su cuenta de Instagram.

Juana Repetto compartió un emotivo mensaje en Instagram en la etapa final de su embarazo.&nbsp;

Juana Repetto compartió un emotivo mensaje en Instagram en la etapa final de su embarazo. 

"Todo es emoción, melancolía y agradecimiento", comenzó escribiendo Juana Repetto en un posteo en el que se la ve disfrutando de un día de pileta con sus dos hijos, que están ansiosos esperando la llegada de su hermanito Timoteo.

Lee además
Juana Repetto confirmó su embarazo.
¡Felicitaciones!

Juana Repetto confirmó que será mamá por tercera vez
Juana Repetto espera su tercer hijo.
Agranda la familia

Juana Repetto reveló el sexo de su bebé en camino con un emotivo video

"Estamos despidiendo mi última panza, despidiendo este trío que me dio los momentos más felices de mi vida y abriéndonos a recibir al nuevo integrante y los momentos que están por venir", agregó Juana Repetto.

Embed - Jua Repetto on Instagram: "Todo es emoción, melancolía y agradecimiento . Estamos despidiendo mi última panza, despidiendo este trío que me dio los momentos más felices de mi vida y abriéndonos a recibir al nuevo integrante y los momentos que están por venir "
View this post on Instagram

Temas
Seguí leyendo

Juana Repetto confirmó que será mamá por tercera vez

Juana Repetto reveló el sexo de su bebé en camino con un emotivo video

Por qué están distanciadas Juana Repetto y su mamá, Reina Reech

La China Suárez estalló contra la periodista Juariu: "Hay que ser muy mierda"

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Esta semana se estrenó Hija del Fuego, la Venganza de la Bastarda, con la China Suárez, por la pantalla de El Trece. 
Los números.

Cómo le fue en el rating a La China Suárez en la primera semana de su serie

Las más leídas

Te Puede Interesar

La China Suárez estalló contra Juariu. 
La destrozó.

La China Suárez estalló contra la periodista Juariu: "Hay que ser muy mierda"