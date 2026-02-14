sábado 14 de febrero de 2026
14 de febrero de 2026
en vivo En Ezeiza.

Temperley y Tristán Suarez empataron sin goles con Ezequiel Mastrolía como figura excluyente

Temperley y Tristán Suarez igualaron sin goles en el estadio 20 de octubre. El Gasolero se salvó por la mejor versión de su arquero que evitó la derrota.

Diariolaunion | Leonardo Papaleo
Por Leonardo Papaleo
Temperley no puede abrir el marcador ante Tristán Suarez en Ezeiza.

Gabriel Hauche, uno de los titulares en Temperley.

El Gasolero no puede con el Lechero en Ezeiza.

EN VIVO

Temperley no pudo en el debut y se conformó con el empate ante Tristán Suarez

Temperley y Tristán Suarez empataron 0 a 0 por la primera fecha del torneo de la Primera Nacional. El conjunto dirigido por Nicolás Domingo tuvo como figura excluyente a Ezequiel Mastrolía, quien fue clave para evitar la derrota. Fue una pobre actuación del conjunto de Turdera en su estreno en el campeonato, ante uno de los candidatos al ascenso.

En el inicio del partido, Temperley salió con la intención clara de ir a buscar el partido. Su entrenador sorprendió con Gabriel Hauche como titular, pero no contó con chances claras para abrir el marcador. El local estuvo siempre más cerca de llevarse el triunfo, pero chocó una y otra vez con el uno Gasolero.

En el complemento, Domingo mandó a la cancha a Franco Díaz y Gabriel Esparza, quienes junto a Pedro Souto le cambiaron un poco la cara al equipo. Sin embargo, Mastrolía seguía siendo figura y la explicación de porque Temperley se llevaba un punto de Ezeiza.

Así llegaron al final en un flojo debut de Temperley en el torneo de la Primera Nacional. En la próxima fecha, el Gasolero recibirá a Agropecuario en el Alfredo Beranger.

Final del partido

Temperley y Tristán Suarez no se sacaron diferencias y empataron sin goles en el debut de ambos en la Primera Nacional.

Ezequiel Mastrolía vuelve a salvar a Temperley

El uno vuelve a salvar al Gasolero en un mano a mano tremendo.

Sobre el final apura Temperley

El Gasolero tuvo una clara en la cabeza de Adrián Arregui. Le faltó convicción al Samurai.

Tapada clave de Ezequiel Mastrolía

Martín Álvarez con un zurdazo se encontró con el uno de Temperley que salvó al Gasolero con una gran atajada. Temperley mantiene el cero en su arco.

Nicolás Domingo mueve el banco de suplentes

Franco Díaz y Gabriel Esparza por Gabriel Hauche y Gerónimo Tomasetti para oxigenar a Temperley en un momento complicado del partido.

Sobre la línea, otra vez se salva Temperley

Una buena combinación en ataque del Lechero provocó que Lucas Angelini aparezca cuando la pelota traspasaba la red. Partido de ida y vuelta.

Lo tuvo Temperley

La más clara para el Gasolero del partido. Marcos Echeverría exigió a Joaquín Bigo.

Se salvó Temperley

Tuvo su chance Tristán Suarez con un tiro libre que se fue por arriba del travesaño. Renzo Conechny no estuvo certero.

Comenzó el segundo tiempo

Ya juegan Temperley y Tristán Suarez por la etapa complementaria.

El Gasolero no puede con el Lechero en Ezeiza.

Final del primer tiempo

Temperley y Tristán Suarez no se sacan diferencias y empatan 0 a 0.

Tristán Suarez cerca del primero

Ángel Almada exigió a Ezequiel Mastrolía con un cabezazo. Buena respuesta del arquero de Temperley.

Partido deslucido con poca creación de mitad de cancha en adelante

Sucio y desprolijo. Así es el juego en el estadio 20 de Octubre. Muy poco de Temperley y Tristán Suarez.

Gabriel Hauche, uno de los titulares en Temperley.

Temperley tuvo la primera de peligro

Un buen centro de Luciano Nieto no pudo ser conectado por Marcos Echeverría. El Gasolero volcado en ataque.

Comenzó el partido

Ya juegan Temperley y Tristán Suarez por la primera fecha de la Primera Nacional.

Ya se viene Temperley ante Tristán Suarez

Formaciones confirmadas:

Tristán Suarez: Joaquín Bigo; Matías Olguín, Brian Aguilar, Agustín Baldi, Nicolás Fernández; Nicolás Sánchez, Nicolás Del Priore, Renzo Conechny, Ángel Almada; Alejandro Molina, Jonathan Berón. DT: José María Martínez.

Temperley: Ezequiel Mastrolía; Santiago Flores, Gian Nardelli, Valentín Aguiñagalde, Lucas Angelini; Adrián Arregui, Gerónimo Tomasetti, Valentín Werro; Luciano Nieto, Gabriel Hauche y Marcos Echeverría. DT: Nicolás Domingo.

