Temperley y Tristán Suarez empataron sin goles con Ezequiel Mastrolía como figura excluyente

Temperley no pudo en el debut y se conformó con el empate ante Tristán Suarez

Temperley y Tristán Suarez empataron 0 a 0 por la primera fecha del torneo de la Primera Nacional. El conjunto dirigido por Nicolás Domingo tuvo como figura excluyente a Ezequiel Mastrolía, quien fue clave para evitar la derrota. Fue una pobre actuación del conjunto de Turdera en su estreno en el campeonato, ante uno de los candidatos al ascenso.

En el inicio del partido, Temperley salió con la intención clara de ir a buscar el partido. Su entrenador sorprendió con Gabriel Hauche como titular, pero no contó con chances claras para abrir el marcador. El local estuvo siempre más cerca de llevarse el triunfo, pero chocó una y otra vez con el uno Gasolero.

En el complemento, Domingo mandó a la cancha a Franco Díaz y Gabriel Esparza, quienes junto a Pedro Souto le cambiaron un poco la cara al equipo. Sin embargo, Mastrolía seguía siendo figura y la explicación de porque Temperley se llevaba un punto de Ezeiza.

Así llegaron al final en un flojo debut de Temperley en el torneo de la Primera Nacional. En la próxima fecha, el Gasolero recibirá a Agropecuario en el Alfredo Beranger.