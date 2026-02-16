La opinión de Gabriel Esparza del complicado empate de Temperley y Tristán Suárez

Temperley no pudo llevarse los tres puntos en su visita a Tristán Suarez por la primera fecha del torneo de la Primera Nacional. El Gasolero igualó sin goles ante el Lechero en lo que fue su presentación en la categoría. Fue un empate que dejó un sabor agridulce, ya que contó con chances para ganarlo aunque también pudo perderlo.

Uno de los futbolistas que ingresó en el segundo tiempo fue Gabriel Esparza , quien le dio movilidad al ataque del equipo dirigido por Nicolás Domingo. El mediocampista destacó la importancia de la igualdad conseguida en el estadio 20 de octubre.

A los 18 minutos del segundo tiempo, Nicolás Domingo decidió el ingreso de Gabriel Esparza por Gabriel Hauche y de Franco Díaz por Gerónimo Tomasetti. Con estas variantes, el Gasolero ganó en profundidad en ataque pero no supo como generar peligro hacia el arco de Joaquín Bigo, el arquero de Tristán Suarez.

Sin embargo, la más clara la tuvo en los pies de Marcos Echeverría, pero el uno del Lechero impidió el grito de gol para Temperley. Luego, el conjunto de Turdera sufrió y se llevó un empate como visitante.

A propósito, Gabriel Esparza sostuvo: "Fue un partido muy trabado, nosotros trabajamos intentando jugar con la pelota. Tener esa profundidad que hemos tenido en partidos anteriores de pretemporada. Por momentos se dio por otros no, pero creo que la intención siempre fue clara, la de ir a buscar los tres puntos. Se resalta el esfuerzo que hicimos y lo intentamos hasta el final. No se nos dio, pero creo que arrancar así un partido en una categoría que todos sabemos que es muy complicada, fue positivo".

Embed - Club Atletico Temperley | Fecha 1 del torneo: Tristán Suárez 0-0 Temperley Una nueva ilusión en marcha. Este domingo 20hs nos vemos en casa.

Asimismo, consideró que "son esos puntos que se van a necesitar en la recta final del campeonato". Y valoró: "Jugando el primer partido de visitante para nosotros es positivo. Se notó que fuimos a buscar el partido en los cambios, ya que Nicolás Domingo nos pidió todo el tiempo ir a buscar el arco rival. Intentar convertir y atacar por las bandas era la idea. Nuestra propuesta fue clara, si bien no se nos dio el gol. Jugando con esta actitud y teniendo esa predisposición de ganar nos va a ir bien".

Para Gabriel Esparza este campeonato significó su renovación con Temperley durante una temporada más. El mediocampista pelea por un lugar entre los titulares, aunque sabe que la idea de Nicolás Domingo es que todos tengan oportunidades a la hora de salir a la cancha.

En ese marco, el Tucu Esparza señaló que "la pretemporada fue dura y linda". Y recordó: "El año pasado no me tocó hacerla y esta la pude hacer completa así que me siento bien. Estoy esperando que me toque jugar y la verdad que siempre voy a estar apoyando desde el lugar que esté. Se ha armado un gran grupo y ojalá que podamos tener un gran año".

Lo que se viene para Temperley en la Primera Nacional

Ahora el Gasolero se enfoca en lo que será la segunda fecha del campeonato. Deberá enfrentar a Agropecuario de Carlos Casares el próximo domingo desde las 19 en el Alfredo Beranger. Mientras que por la tercera fecha visitará a Atlético Rafaela y por la cuarta jornada será local de San Martín de Tucumán.