lunes 16 de febrero de 2026
16 de febrero de 2026
"Vuelta a clases en Comunidad"

Lomas de Zamora: volvió el plan para adquirir útiles escolares con descuentos

El Municipio de Lomas articula con librerías y comercios de Lomas para garantizar canastas estudiantiles a precios accesibles y aliviar el bolsillo.

Qué costo tiene las canastas de útiles escolares y qué incluyen

  • Primario ($14.900),
  • Secundario ($9.900)
  • Universitario ($8.200)

Cada canasta fue diseñada con los elementos básicos para comenzar las clases: desde cuadernos, lápices y blocks de dibujo en el nivel inicial, hasta carpetas, repuestos de hojas y resaltadores para estudiantes secundarios y universitarios.

Fortaleciendo la economía local para la venta de útiles escolares

Entre los locales adheridos se encontraron Cotillón Papus Sergio (Laprida 114, Boedo 329, Carlos Pellegrini 67 y Rep. Árabe de Siria 70), Librería y Papelera Acevedo (Acevedo 146 y 78), Librería La France (Boedo 321), Librería Posse (Gorriti 178), Papelera y Librería Laprida (Laprida 1498 y Av. Santa Fe 696), Librería Le Pencil (Manuel Castro 61), Librería Lomas (Gorriti 341), Librería Belgrano (España 54), Librería Alma (Luzuriaga 80), Librería Ta Te Ti (Ascasubi 91), Librería Betty (Santa Filomena 252), Librería Mundo Creativo (Churrinche 2985) y Librería San José (Salta 105).

