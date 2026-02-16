Lomas de Zamora: volvió el plan para adquirir útiles escolares con descuentos.

Por tercer año consecutivo, el Municipio de Lomas de Zamora lanzó el programa "vuelta a clases en Comunidad", un plan para adquirir útiles escolares con descuentos. La iniciativa ya está en vigencia y permanecerá así hasta el 16 de marzo.

Qué costo tiene las canastas de útiles escolares y qué incluyen Primario ($14.900),

Secundario ($9.900)

Universitario ($8.200) Cada canasta fue diseñada con los elementos básicos para comenzar las clases: desde cuadernos, lápices y blocks de dibujo en el nivel inicial, hasta carpetas, repuestos de hojas y resaltadores para estudiantes secundarios y universitarios.

Fortaleciendo la economía local para la venta de útiles escolares Entre los locales adheridos se encontraron Cotillón Papus Sergio (Laprida 114, Boedo 329, Carlos Pellegrini 67 y Rep. Árabe de Siria 70), Librería y Papelera Acevedo (Acevedo 146 y 78), Librería La France (Boedo 321), Librería Posse (Gorriti 178), Papelera y Librería Laprida (Laprida 1498 y Av. Santa Fe 696), Librería Le Pencil (Manuel Castro 61), Librería Lomas (Gorriti 341), Librería Belgrano (España 54), Librería Alma (Luzuriaga 80), Librería Ta Te Ti (Ascasubi 91), Librería Betty (Santa Filomena 252), Librería Mundo Creativo (Churrinche 2985) y Librería San José (Salta 105).

