La Plaza Grigera ya vive el Carnaval con una multitud de vecinos, música y baile

Lomas de Zamora tiene este lunes su show más importante por el Carnaval. Una multitud se acercó a la Plaza Grgiera para ver la presentación destacada de La Delio Valdez. Pero además se suben al escenario La Plena del Sur, recientemente destacada por Ricky Martin y Bad Bunny con la plena puertorriqueña, Guariló, un DJ sorpresa y Agarrate Catalina, murga uruguaya de calidad, presente en el escenario.

Desde las 17 los vecinos comenzaron a acercarse para lograr una buena ubicación en una plaza que terminó colmada de gente. Grandes y chicos se animaron a bailar y a la guerra de espuma, infaltable en esta celebración organizada por el Municipio de Lomas, que no solo organizó este encuentro si no también jornadas en distintos barrios.

Cómo seguirán los festejos de Carnaval el martes en Lomas de Zamora El martes 17, por su parte, en Parque Barón estarán las comparsas Los Incomparables de Barrio Nocito; Pateando Las Penas; Los Detonantes de La Noche, Caprichosos de Lomas, Los Elegantes del Sur, Culpables del Alboroto, Los Chikis de Atenas y Los Inocentes del Guasón. El cierre será con Los Lamas, Zimboa y Rayo.

A su vez, también el martes, en Banfield, Maipú y Arenales, desde las 17, estarán las comparsas Herederos de una Pasión, Magia Verde, Locademia del Ritmo y Taladrando los Talones. En el escenario principal se presentarán Almas Cumbieras, La Bichonada y el cierre estará en manos de Mario Luis, consagrada figura de la cumbia nacional.

