lunes 16 de febrero de 2026
Escribinos
16 de febrero de 2026
Sigue la fiesta.

La Plaza Grigera ya vive el Carnaval con una multitud de vecinos, música y baile

Este lunes continúa celebrándose el Carnaval en Lomas de Zamora, especialmente en la Plaza Grigera, donde se presenta La Delio Valdez frente a una multitud.

Miles de vecinos se acercaron a disfrutar del Carnaval en la Plaza Grigera.

Miles de vecinos se acercaron a disfrutar del Carnaval en la Plaza Grigera.

La Plena del Sur brilló en el festejo de Carnaval en la Plaza Grigera junto a la Delio Valdez.

La Plena del Sur brilló en el festejo de Carnaval en la Plaza Grigera junto a la Delio Valdez.

Miles de vecinos se acercaron a disfrutar del Carnaval en la Plaza Grigera.

Miles de vecinos se acercaron a disfrutar del Carnaval en la Plaza Grigera.

WhatsApp Image 2026-02-16 at 8.06.21 PM

Lomas de Zamora tiene este lunes su show más importante por el Carnaval. Una multitud se acercó a la Plaza Grgiera para ver la presentación destacada de La Delio Valdez. Pero además se suben al escenario La Plena del Sur, recientemente destacada por Ricky Martin y Bad Bunny con la plena puertorriqueña, Guariló, un DJ sorpresa y Agarrate Catalina, murga uruguaya de calidad, presente en el escenario.

Desde las 17 los vecinos comenzaron a acercarse para lograr una buena ubicación en una plaza que terminó colmada de gente. Grandes y chicos se animaron a bailar y a la guerra de espuma, infaltable en esta celebración organizada por el Municipio de Lomas, que no solo organizó este encuentro si no también jornadas en distintos barrios.

Lee además
Carnaval en Lomas: qué artistas se presentan esta noche en San José.
Para agendar.

Carnaval en Lomas: qué artistas se presentan esta noche en San José
Se prevén tormentas en lo que resta del fin de semana largo de Carnaval. 
Atención.

Alerta por tormentas en pleno fin de semana XXL de Carnaval: lluvias y ráfagas
image
Siguen los festejos de Carnaval en Lomas.

Siguen los festejos de Carnaval en Lomas.

image
Siguen los festejos de Carnaval en Lomas.

Siguen los festejos de Carnaval en Lomas.

image
Siguen los festejos de Carnaval en Lomas.

Siguen los festejos de Carnaval en Lomas.

image
Todo el color y la murga uruguaya con Agarrate Catalina.

Todo el color y la murga uruguaya con Agarrate Catalina.

Cómo seguirán los festejos de Carnaval el martes en Lomas de Zamora

El martes 17, por su parte, en Parque Barón estarán las comparsas Los Incomparables de Barrio Nocito; Pateando Las Penas; Los Detonantes de La Noche, Caprichosos de Lomas, Los Elegantes del Sur, Culpables del Alboroto, Los Chikis de Atenas y Los Inocentes del Guasón. El cierre será con Los Lamas, Zimboa y Rayo.

A su vez, también el martes, en Banfield, Maipú y Arenales, desde las 17, estarán las comparsas Herederos de una Pasión, Magia Verde, Locademia del Ritmo y Taladrando los Talones. En el escenario principal se presentarán Almas Cumbieras, La Bichonada y el cierre estará en manos de Mario Luis, consagrada figura de la cumbia nacional.

Temas
Seguí leyendo

Carnaval en Lomas: qué artistas se presentan esta noche en San José

Alerta por tormentas en pleno fin de semana XXL de Carnaval: lluvias y ráfagas

Arrancaron los festejos de Carnaval en Lomas: las primeras fotos y cómo sigue la celebración

La Plaza Grigera se llena de 2x4 con un nuevo Encuentro Milonguero

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Diversión asegurada en Banfield, que vivirá una noche a puro tango y carnaval.
Desde las 20.30.

Se viene una gran noche de baile en Banfield, a puro tango y carnaval

Las más leídas

Te Puede Interesar

Miles de vecinos se acercaron a disfrutar del Carnaval en la Plaza Grigera.
Sigue la fiesta.

La Plaza Grigera ya vive el Carnaval con una multitud de vecinos, música y baile