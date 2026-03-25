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25 de marzo de 2026
Otro frente.

Banfield no quiere sorpresas en su debut en la Copa Argentina

Banfield se presenta en el estadio de Temperley ante Real Pilar. El equipo de Pedro Troglio buscará definirlo en los 90 minutos. A las 21.15, por TyC Sports.

Banfield busca avanzar en Copa Argentina.

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A Banfield le llegó el momento de transitar su camino en la Copa Argentina. Desde la 21.15, enfrentará a Real Pilar, en partido correspondiente a los 32avos. de final, en el estadio Alfredo Beranger, de Temperley. Una buena prueba para el equipo de Pedro Troglio.

El encuentro contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, secundado por Lucas Germanotta y Maximiliano Montenegro. Cuarto árbitro: Ariel Cruz. En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos el ganador se definirá por tiros desde el punto penal. Televisa TyC Sports. En la próxima ronda esperan Estudiantes de Río Cuarto o San Marín de Tucumán, que jugarán el próximo martes 7 de abril.

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Este partido se programó en fecha FIFA, por lo cual el técnico Pedro Troglio podrá disponer de todos sus jugadores. Además, el incentivo económico por pasar de ronda es un aliciente más que importante para las arcas de un Banfield que necesita equilibrar sus finanzas.

En la edición pasada, el Banfield de técnico Pedro Troglio perdió en 16avos. de final a manos de Tigre por 2-0, en el estadio Nuevo Francisco Urbano, de Deportivo Morón.

Cómo llegan Banfield y Real Pilar

El Taladro cortó con dos derrotas consecutivas venciendo a Tigre por 1-0 como local, con gol de Tiziano Perrotta. Con 13 puntos en la zona B, está 11º, pero en carrera por la clasificación a los Play-Offs.

Real Pilar
Math&iacute;as Crocco, goleador de Real Pilar.

Mathías Crocco, goleador de Real Pilar.

Por su parte, el Monarca disputó seis fechas del Torneo de Primera B, con cuatro victorias y dos caídas. Con 12 puntos, marcha 3º, a cuatro del líder Excursionistas. El pasado fin de semana derrotó como visitante a Defensores Unidos de Zárate (2-1).

El equipo de Gabriel Torres perdió en semifinales del Torneo Reducido frente a Acassuso, por penales, equipo que logró el segundo ascenso a la Primera Nacional junto al campeón Ferro Carril Midland.

Probables formaciones de Banfield y Real Pilar

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano e Ignacio Abraham; David Zalazar, Santiago Esquivel, Ignacio Pais y Lautaro Gómez; Tiziano Perrotta y Mauro Méndez. DT: Pedro Troglio.

Real Pilar: Martín Perafán; Darío Leguiza, Gerónimo Govi Francisco Abre y Enzo Franco; Valentín Mancini, Nahuel Basualdo, Lucas Chambi y Mathías Crocco; Joaquín Cesar y Jonathan Morán. DT: Gabriel Torres.

Hora: 21.15. Árbitro: Leandro Rey Hilfer. Estadio: Alfredo Beranger. TV: TyC Sports.

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