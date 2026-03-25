El Club Temperley abrió la pre-inscripción para la primera colecta de sangre del año para el Gandulfo

El Club Atlético Temperley, todos los años realiza las colectas de sangre y es la segunda que se hará para colaborar con el Gandulfo.

La primera colecta de sangre del año que encara el Club Atlético Temperley ya lanzó la pre-inscripción para agilizar las extracciones de la campaña "Doná tu sangre Celeste" que tendrá lugar el sábado 18 de abril en el Jardín de Infantes Sueños Celestes de 8 a 12 y será para colaborar con el Hospital Gandulfo .

Todos los años, el club organiza estas colectas con el fin de de salvar vidas y concientizar a sus hinchas, socios y a todos los vecinos sobre la importancia de donar que es una de las acciones solidarias más importantes porque la sangre no se puede fabricar y la única forma de obtenerla es a través de campañas voluntarias.

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Temperley Solidario junto a la Fundación Sueños Celestes están a cargo de la organización de la jornada que contará además con el apoyo del Centro Regional de Hemoterapia Tres de Febrero que será la entidad que se va a encargar de realizar las extracciones en el Jardín de Infantes Sueños Celestes que cederán el espacio para esta ocasión tan especial.

Valeria Aguilar , voluntaria de Temperley Solidario, comentó: "Ya está disponible el formulario que es fundamental para agilizar el día de la colecta. Los que quieran participar sólo deben entrar a responder algunas de las preguntas que son fundamentales para saber si pueden donar".

Por eso, en esta oportunidad decidieron comenzar con tiempo a través de la pre-inscripción para que nadie pierda tiempo, no los profesionales de hemoterapia, ni los voluntarios.

El Club Atlético Temperley por el Gandulfo y otros centros de salud

Si bien ésta primera campaña de sangre del año es para ayudar a los pacientes del Hospital Gandulfo de Lomas, recalcaron que van a trabajar fuerte en la difusión para sumar muchos donantes y así poder colaborar también con otros hospitales de la zona que lo necesiten.

"El Centro Regional de Hemoterapia Tres de Febrero va a destinar un 70% de lo colectado para el Gandulfo y el resto será para otros centros de salud. Por eso, en esta oportunidad queremos y pedimos que se sume la comunidad para lograr juntos este objetivo", pidió Aguilar.

Además, recalcaron los organizadores de la colecta que se trata de la segunda jornada que se hace para ayudar con el Gandulfo y que si funciona como esperan, se podrán hacer una o dos más en lo que resta del año. "Para nosotros Doná tu Sangre Celeste es una de las campañas que hacemos con una gran responsabilidad porque entendemos que se trata de concientizar sobre un acto que puede salvar muchas vidas. Por eso, hemos aprendido de cada jornada y gracias a ello intentamos que cada vez estos encuentros estén más organizados y con el fin de obtener cada vez más donantes", especificó la voluntaria de la fundación.

Cómo hacer para completar la pre-inscripción

Los que quieran participar de la colecta del 18 en el club ya pueden ingresar a un link donde se podrán contestar varias preguntas personales y se deberá completar datos básicos.

"La idea es agilizar y que los que estén aptos para donar puedan ir directamente a realizar la extracción", detallaron. Una vez completado el formulario, los organizadores de la jornada se van a comunicar para confirmar el horario de la extracción.

Para llenar todos los datos entrar en el siguiente link: https://form.jotform.com/fsctemperley/donatusangreceleste

Los que asistan a la jornada van a poder entrar por el estacionamiento del club en Vicente López 1098, Temperley o por la entrada principal por la Avenida 9 de Julio 360 ya que ambos accesos estarán habilitados.