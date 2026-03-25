miércoles 25 de marzo de 2026
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25 de marzo de 2026
Todo o nada.

Gran Hermano Generación Dorada: el líder Martín Rodríguez fulminó a tres jugadores

Martín Rodríguez ganó el liderazgo en Gran Hermano Generación Dorada y utilizó en forma estratégica su beneficio en el certamen de Telefe.

Martín Rodríguez, el líder de la semana de Gran Hermano Genración Dorada.&nbsp;

Martín Rodríguez, el líder de la semana de Gran Hermano Genración Dorada. 

Martín Rodríguez ganó el liderazgo de la semana de Gran Hermano Generación Dorada y, además de ganar su propia inmunidad, usó estratégicamente su beneficio de fulminar y prohibir el voto de tres jugadores en la casa del certamen de Telefe.

El entrenador quiso saber si esta semana se viene en el juego una placa positiva o placa negativa, pero Santiago del Moro obviamente no se lo dijo.

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Los tres fulminados en Gran Hermano Generación Dorada

De esta forma y sin la información deseada, el líder comenzó por elegir inicialmente a Lola Tomaszeuski “por no leer aún su juego o no estar jugando”.

“La segunda persona fulminada es Juanicar. No tengo conexión, me debo una charla con él, quería tenerla hoy pero no tuve la posibilidad. Considero que lo tengo que fulminar”, comunicó Martín. Juani Caruso respondió que “se lo esperaba”.

En último lugar, Martín decidió fulminar a Pincoya “por más que la quiere mucho”. La chilena chicaneó al líder afirmando que ella “tiene aguante afuera”.

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Esta edición de Gran Hermano Generación Dorada ya tuvo como líderes a Franco Poggio, Lola Tomaszeuski, Manuel Ibero y Martín Rodríguez.

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