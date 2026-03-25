Madre de Lara Fernández: "Me indigné mucho, la vida de ella no vale nada para la Justicia"

En los últimos días, el Tribunal de Casación Penal N°2 de La Plata rechazó la apelación de María Laura Fernández, la madre de la víctima, quien había pedido encuadrar el caso como “ homicidio criminis causa” (matar para facilitar otro delito), el cual supone la pena máxima.

Los jueces desestimaron el planteo y dejaron firmes las condenas originales: 24 años de prisión para Alan González, 21 años para Leandro Strassera y 20 años para Cristian Maidana . La decisión indignó a la mamá de Lara, que se mostró muy decepcionada con la Justicia.

“Me indigné mucho, me agarró mucha bronca. Estuve muy triste, porque yo no entiendo cómo la vida de Lara, que no estaba haciendo nada malo, no vale nada para la Justicia de la Provincia ”, fueron las primeras palabras de María Laura en diálogo con La Unión .

La banda que asaltó y mató a Lara, captada por una cámara de seguridad. La banda que asaltó y mató a Lara Fernández, captada por una cámara de seguridad.

Fuerte queja de la madre de Lara Fernández

La madre de la víctima se quejó de la interpretación que tuvo el tribunal, por no considerar que los asesinos tuvieron un plan para salir a robar y matar. “No avalaron el artículo 80, que es el criminis causa, porque la diferencia que hay en ese artículo es que vos matás para robar o robás para matar. Hay jueces que lo interpretan de una manera y jueces que lo interpretan de otra. Siempre terminan interpretando beneficiando al delincuente, eso es lo que a mí me indigna”, remarcó.

María Laura enfatizó su pedido de Justicia y sostuvo que recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, la última instancia para intentar que los asesinos tengan prisión perpetua. “Esperemos que en esta den bolilla o, al menos, que suban las condenas. Si no me quieren dar el criminis causa porque al final ‘la mataron y después robaron’ o ‘robaron y después la mataron’, es indistinto; salieron todos armados a robar”, señaló.

FotoJet (9) Lara Fernández, la adolescente de 17 años asesinada en Lomas de Zamora.

“¿No armaron un plan de salir a matar a alguien para robarle? No importa, salieron con un arma. Y ya cuando salís con un arma a la calle, que dispara y que puede lastimar a alguien, ya está, tendría que ser un criminis causa y una perpetua si matan a alguien, porque ellos salieron con el fin de robar armados”, agregó con mucho enojo.

La madre de Lara fue más allá y consideró que “tiene que haber una reforma del Código Penal urgente y tienen que agravar las penas”, ya que “no puede ser que por matar a alguien simplemente les den 20 años, 21 y 24”. Y cerró: “Estoy indignadísima, pero bueno, es la última instancia y obviamente que voy a ir por todo”.