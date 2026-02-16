lunes 16 de febrero de 2026

Vuelve el fútbol.

Lanús recupera a Marcelino Moreno para la final de Recopa Sudamericana

El “10” de Lanús entrenó normal en el comienzo de la semana, por lo que se alistará contra Flamengo el próximo jueves en la Fortaleza.

Marcelino Moreno se recuperó para las finales de la Recopa Sudamericana.

Lanús comenzó la cuenta regresiva a la final de ida de la Recopa Sudamericana frente a Flamengo, de Brasil, a disputarse este jueves en la Fortaleza. El Granate, que viene de perder el invicto en el Torneo Apertura, necesita de una victoria para ir más entonado a la revancha.

De cara a ese partido con el Mengao, donde el entrenador Mauricio Pellegrino deberá volver a contar con un equipo confiable, es clave la recuperación de su mejor jugador: Marcelino Moreno.

El oriundo de Palmira fue uno de los preservados contra Independiente por ser uno de los que había jugado los 360 minutos en el torneo local, además de sufrir una metatarsalgia en el pie izquierdo.

La importancia de Marcelino Moreno en Lanús

La noticia alentadora es que el “10” entrenó sin dificultades este lunes, por lo que es prácticamente un hecho su vuelta al primer equipo.

Sus números demuestran lo importante que es Marcelino Moreno para Lanús: cuatro partidos en el Torneo Apertura, con tres goles (San Lorenzo, Unión de Santa Fe e Instituto de Córdoba) y una asistencia; más otros dos tantos por Copa Argentina (Sarmiento de La Banda).

Marcelino Moreno Lanús
Marcelino Moreno, figura de Lan&uacute;s.

Marcelino Moreno, figura de Lanús.

Los restantes jugadores titulares que no fueron parte del 11 inicial en Avellaneda fueron: Carlos Izquierdoz, Agustín Medina y Rodrigo Castillo (lesión muscular en el cuádriceps de la pierna izquierda).

El único que no estará ante Flamengo será Rodrigo Castillo, al que tratarán de recuperar para la vuelta en Río de Janeiro (jueves 26).

Quién dirige la primera final de la Recopa Sudamericana

El venezolano Alexis Herrera arbitrará este jueves desde las 21.30, en el estadio Néstor Díaz Pérez. Será asistido por sus compatriotas Jorge Urrego y Lubin Torrealba. Cuarto árbitro: Yender Herrera. Quinto árbitro: Erizon Nieto. Tres ecuatorianos estarán en el VAR: Carlos Orbe (principal), Christian Lescano (AVAR 1) y Franklin Congo (AVAR 2) y otro venezolano Ángel Arteaga (AVAR 3). Televisa ESPN.

