Banfield, cerca de perder a Rodrigo Auzmendi: cuál sería su próximo destino

Los caminos de Rodrigo Auzmendi y Banfield están cerca de separarse. Es que el delantero recibió varias ofertas y parece que su salida se confirmará en breve. Ya de por sí, el atacante no fue titular en el último encuentro, por lo que parece que Pedro Troglio perderá a uno de sus delanteros.

Lo concreto es que Auzmendi está muy cerca de irse de Banfield , aunque todavía no está definido hacia dónde se marchará. En los últimos meses hubo propuestas desde Boca, Rosario Central, Independiente del Valle , pero no llegaron a buen puerto. De todas maneras, uno de los clubes mencionados reflotó las negociaciones y pica en punta para quedarse con los servicios del futbolista.

Según informó el periodista Ángel Cabaña en X, el futuro de Auzmendi estaría ligado a un equipo brasileño. "El delantero de Banfield Rodrigo Auzmendi en la órbita del club Remo de Brasil, que jugará en 2026 en la Liga Mayor del fútbol de dicho país. El equipo de Brasil pretende adquirir la totalidad de su ficha", informó en su cuenta @angeldebanfield .

El Remo es un club de la primera división de Brasil, con sede en la ciudad de Belém, estado de Pará, y de momento marcha en la posición 16 de la tabla de posiciones del Brasileirao apenas dos puntos luego de tres partidos disputados.

El delantero de #Banfield Rodrigo Auzmendi en la órbita del club Remo de Brasil, que jugará en 2026 en la Liga Mayor del fútbol de dicho país. El equipo de Brasil pretende adquirir la totalidad de su ficha.

De todos modos, parece ser que no es el único club interesado. Desde la cuenta de Instagram pasioncanalla_89 aseguran que Rodrigo Auzmendi será vendido a Rosario Central en las próximas horas. Hace algunas semanas, el delantero había sonado fuerte para sumarse a las filas del equipo donde juega Ángel Di María, pero el traspaso no se concretó.

Según anunció el medio rosarino "el futbolista de 25 años llegaría a la Academia a cambio de US$1,7millones. A su vez, afirmaron desde dicho medio que "con la reciente salida de Kevin Silva, Central tiene tiempo de cerrar una incorporación hasta el 20/3, que sería la de Auzmendi".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pasión Canalla (@pasioncanalla_89)

Qué había dicho Rodrigo Auzmendi hace unas semanas sobre su futuro

Sobre el inicio del Torneo Apertura, muchos rumores surgieron sobre la salida de Rodrigo Auzmendi de Banfield. La dirigencia del Taladro estaba complicada con las inhibiciones y por eso se suponía que con una venta del delantero todo quedaría solucionado.

Sin embargo, ante esos rumores el atacante había destacado: “A mí no me llamó nadie, fueron todos rumores, se comunicaron más entre clubes que con nosotros. A mi representante no fue nada concreto, son dos equipos muy grandes que a uno lo motiva a ir, lo concreto fue lo de Independiente del Valle que lo está manejando mi representante”, dijo Auzmendi en Radio La Red sobre el interés de Boca y Rosario Central.

Además, el atacante con pasado en Honduras confirmaba que seguiría jugando en Banfield: “Tengo la cabeza en Banfield hasta el último día, si me toca irme y sino seguiré acá, porque estoy muy bien. Sé que hay una situación complicada del club”, afirmaba el delantero que fue traído por Pedro Troglio.

Ahora, resta definir que pasará con su futuro. Si se concreta la oferta del Remo de Brasil o la de Rosario Central, esa es la cuestión. Ambos destinos son analizados por el futbolista en estos momentos y Banfield se encuentra a la expectativa.