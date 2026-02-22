Temperley logró su primer triunfo del año ante Agropecuario en el Alfredo Beranger

Live Blog Post

Temperley festejó su primera victoria del año en el Alfredo Beranger

Temperley venció 1 a 0 a Agropecuario por la segunda fecha del torneo de la Primera Nacional. El único gol del partido lo marcó Adrián Arregui de cabeza al inicio del complemento y de esta manera, el equipo dirigido por Nicolás Domingo consiguió sus primeros tres puntos en el campeonato.

En el primer tiempo, el Gasolero careció de profundidad en la mitad de la cancha y no pudo imponer su juego. Ante un Agropecuario combativo, el Celeste tuvo las mejores chances para abrir el marcador pero no estuvo certero para concretar las chances que generó a lo largo de los primeros 45 minutos.

En el complemento, luego de un córner desde la derecha Adrián Arregui le ganó en el área chica a Luciano Acosta y de cabeza puso el uno a cero. De esta manera, estalló el público de Temperley que colmó el Alfredo Beranger. Luego del tanto, el equipo comandado por Nicolás Domingo se replegó y aguantó el resultado. Creció la figura de Ezequiel Mastrolía, quien fue clave para detener dos disparos que tenían destino de gol.

Así las cosas, y pese a los embates de Agropecuario, el Gasolero pudo aguantar y quedarse con la ventaja por la mínima diferencia. Temperley consiguió sus primeros tres puntos en el campeonato y ahora deberá visitar a Atlético Rafaela en la próxima fecha.