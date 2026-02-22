lunes 23 de febrero de 2026
Escribinos
22 de febrero de 2026
en vivo Arriba el Gasolero.

Temperley logró su primer triunfo del año ante Agropecuario en el Alfredo Beranger

Temperley venció a Agropecuario por 1 a 0 con gol de Adrián Arregui en el inicio del complemento. De esta manera, el Gasolero obtuvo su primera victoria.

Diariolaunion | Leonardo Papaleo
Por Leonardo Papaleo
Temperley no puede con Agropecuario en el Beranger.

Temperley no puede con Agropecuario en el Beranger.

Temperley no puede con Agropecuario en el Beranger.

Temperley no puede con Agropecuario en el Beranger.

Temperley busca su primera victoria ante Agropecuario.

Temperley busca su primera victoria ante Agropecuario.

Temperley busca su primera victoria ante Agropecuario.

Temperley busca su primera victoria ante Agropecuario.

Temperley ante Agropecuario en el Beranger.

Temperley ante Agropecuario en el Beranger.

Temperley ante Agropecuario en el Beranger.

Temperley ante Agropecuario en el Beranger.

Temperley busca ganar en casa y ante su gente.

Temperley busca ganar en casa y ante su gente.

Temperley busca ganar en casa y ante su gente.

Temperley busca ganar en casa y ante su gente.

EN VIVO

Live Blog Post

Temperley festejó su primera victoria del año en el Alfredo Beranger

Temperley venció 1 a 0 a Agropecuario por la segunda fecha del torneo de la Primera Nacional. El único gol del partido lo marcó Adrián Arregui de cabeza al inicio del complemento y de esta manera, el equipo dirigido por Nicolás Domingo consiguió sus primeros tres puntos en el campeonato.

En el primer tiempo, el Gasolero careció de profundidad en la mitad de la cancha y no pudo imponer su juego. Ante un Agropecuario combativo, el Celeste tuvo las mejores chances para abrir el marcador pero no estuvo certero para concretar las chances que generó a lo largo de los primeros 45 minutos.

En el complemento, luego de un córner desde la derecha Adrián Arregui le ganó en el área chica a Luciano Acosta y de cabeza puso el uno a cero. De esta manera, estalló el público de Temperley que colmó el Alfredo Beranger. Luego del tanto, el equipo comandado por Nicolás Domingo se replegó y aguantó el resultado. Creció la figura de Ezequiel Mastrolía, quien fue clave para detener dos disparos que tenían destino de gol.

Así las cosas, y pese a los embates de Agropecuario, el Gasolero pudo aguantar y quedarse con la ventaja por la mínima diferencia. Temperley consiguió sus primeros tres puntos en el campeonato y ahora deberá visitar a Atlético Rafaela en la próxima fecha.

temperley en turdera
Temperley busca su primera victoria ante Agropecuario.

Temperley busca su primera victoria ante Agropecuario.

Live Blog Post

Final del partido

Temperley le ganó 1 a 0 a Agropecuario con gol de Adrián Arregui por la segunda fecha del torneo de la Primera Nacional.

Live Blog Post

Otra vez Mastrolía se hizo gigante

El arquero de Temperley vuelve a salvar al Gasolero con un disparo a quemarropa.

Live Blog Post

Ezequiel Mastrolía salvó a Temperley

Luego de un buen disparo de Alejandro Gagliardi el uno del Gasolero de manera espectacular desvió el remate para mantener el uno a cero a favor de Temperley.

Live Blog Post

Goooool de Temperley

En el amanecer del complemento, Adrián Arregui de cabeza anticipó a Luciano Acosta en el área y puso el 1 a 0.

Live Blog Post

Comenzó el segundo tiempo

Temperley y Agropecuario ya chocan en la segunda parte.

Live Blog Post

Final del primer tiempo

Temperley y Agropecuario igualan sin goles en Turdera al término de la primera parte en un partido parejo.

temperley ante agro
Temperley busca ganar en casa y ante su gente.

Temperley busca ganar en casa y ante su gente.

Live Blog Post

Se salvó Temperley

Remate de Brian Blando de media distancia que controló Ezequiel Mastrolía para salvar al Gasolero.

Live Blog Post

Temperley acorrala a Agropecuario y merece el primero

El Gasolero tuvo dos chances para abrir el marcador: primero Fernando Brandán y después Valentín Aguiñagalde en el arco que da a la 9 de Julio.

Live Blog Post

Comenzó el partido

Ya juegan Temperley y Agropecuario por la segunda fecha de la Primera Nacional

Live Blog Post

Ya se viene Temperley ante Agropecuario en el Alfredo Beranger

Formaciones confirmadas:

Temperley: Ezequiel Mastrolia; Valentino Werro, Gian Nardelli, Valentín Aguiñagalde, Lucas Angelini; Adrián Arregui, Lucas Richarte, Gabriel Esparza, Luciano Nieto; Fernando Brandán, Marcos Echeverría. DT: Nicolás Domingo.

Embed

Agropecuario de Carlos Casares: Luciano Acosta; Enzo Aguirre, Facundo Sánchez, Alan Aguirre, Tomás Lecanda; Rodrigo Castro, Santiago Gallucci Otero, Rodrigo Mosqueira, Milton Ramos; Brian Blando, Alejandro Gagliardi. DT: Adrián Adrover.

Embed

Árbitro: Jorge Broggi

Estadio: Alfredo Beranger

TV: LPF Play

Temas

Dejá tu comentario

Te Puede Interesar

Joaquín Ruffo tenía 8 años cuando su papá lo asesinó. 
Reacción.

Las redes se llenaron de mensajes para la mamá de Joaquín Ruffo, tras el suicidio del filicida de Lomas