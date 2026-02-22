Las redes se llenaron de mensajes para la mamá de Joaquín Ruffo, tras el suicidio del filicida de Lomas

Natalia Ciak, la mamá de Joaquín Ruffo, el nene de 8 años asesinado por su padre en Lomas de Zamora, estaba esperando una pericia psiquiátrica clave, el juicio y una condena ejemplar para Alejandro Ruffo, que mató al nene para "dejarle un mensaje" a ella" en medio de un proceso de separación que él no podía asumir.
Pero la noticia del suicidio en la cárcel de su expareja la "shockeó". Se enteró por su abogado y sus familiares, y una vez digerida un poco la noticia, soltó a La Unión: "Nada me devuelve a mi hijo". Alejandro Ruffo se colgó de una ventana de su celda en la cárcel de Melchor Romero y si bien sus compañeros intentaron reanimarlo no pudieron. Él ya se había intentado matar después de asfixiar a Joaquín, en su casa, mientras su mamá estaba trabajando.
Luego, la bronca la invadió y se expresó en su estado de whatsApp: "Cobarde, miserable, hdp con todas las letras. Nada me devuelve lo que jamas deberías haber tocado porque Joa era sagrado, único, y no te merecía... no nos merecías".
"Terminaste con tu patética vida porque fuiste poco hombre, no padre. Un manipulador emocional. Me mataste en vida. Viviste en tu mente tu propio infierno de tu accionar consciente. Ahora vas ahí, al mismísimo infierno", agregó.
Los mensajes sobre el caso de Joaquín Ruffo
Al conocerse la noticia, las redes se llenaron de mensajes de amor y de apoyo para Natalia, y también de indignación con el desenlace, tanto en su Instagram personal como el de Justicia por Joaco, creado para visibilizar el caso y pedir Justicia. Personas que la conocían de cerca y otra que no, pero que se sintieron movilizadas por la tragedia y quisieron acercarse.
"Lamento tanto q este engendro se haya suicidado, que tomó el.camino fácil para no asumir el daño q hizo. Nos va a faltar la justicia, el verlo sufrir su miseria y q la mente lo atormente cada día", posteó Sabryceo. Y Lidia agregó: "MUCHA MAS FUERZA Q ANTES !SIEMPRE TE ACOMPAÑAREMOS".
Viviana Gómez constestó: "Serás mamá eternamente, Joaco siempre será tu hijito bello... Siempre estarán juntos desde el corazón! No te conozco, pero te abrazo con todo el amor del mundo!!!!"
"La importancia de la salud mental. Terrible que quito la vida de su hijo inocente pequeño. Una familia destruida", escribió Mirta, lectora de La Unión.
Gaby sumó: "Tendrías que haber vivido y sufrido en carne propia todo lo que le hiciste pasar a tu hijo."
