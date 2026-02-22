Advertencia de los docentes: peligra el inicio de clases si el Gobierno no convoca a paritarias

Los docentes quieren que los convoquen a paritarias.

El gremio Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) advirtieron que “si no se concreta una convocatoria urgente de paritarias, el conflicto con el sector podría profundizarse”, lo que afectará “el normal funcionamiento del ciclo lectivo”. Esto se traduce al peligro del inicio de clases pautado para la primera semana de marzo.

La UDA es el principal sindicato docente de la CGT, aunque el mayoritario del sector es CTERA, que pertenece a la CTA de los Trabajadores, mientras que la CEA es una confederación sindical sectorial en la que están organizados los sindicatos de educadores.

Docentes sufren el recorte de presupuesto “La educación atraviesa el mayor recorte presupuestario en décadas y los docentes de todo el país sufren un fuerte ajuste salarial como consecuencia de la decisión del Estado nacional de retirarse de obligaciones indelegables, impulsando la derogación de leyes que lo comprometían a realizar inversiones imprescindibles para la educación en Argentina”, sostuvieron en un comunicado.

“Se derogó la normativa que obligaba a garantizar la inversión en el Sistema Educativo y el presupuesto destinado a la Educación Técnico Profesional”, lo que genera un gran impacto negativo en la calidad educativa, en la desigualdad y en el futuro de cientos de miles de alumnos y alumnas”, se quejaron la UDA y la CEA.

Por eso, reclamaron que el Gobierno “debe convocar a paritaria, ya que es una herramienta de paz y de diálogo para la resolución de conflictos” y recordaron que “el salario mínimo docente actualmente se encuentra en niveles de indigencia”. Por otro lado, a partir del borrador conocido, “anticipamos nuestro rechazo al proyecto de Libertad Educativa, que detonará el Sistema Educativo argentino”.

Compartí esta nota en redes sociales:







