domingo 22 de febrero de 2026
22 de febrero de 2026
Acción social.

El gesto solidario de Temperley en la previa del partido de este domingo

Los socios e hinchas que asistan al partido de Temperley contra Agropecuario podrán colaborar con útiles escolares en el marco del inicio de clases.

Hoy y hasta este viernes hay tiempo de donar en el Club Temperley.&nbsp;

Como todos los años, el Departamento Social y solidario del Club Atlético Temperley inició este mes la Campaña de Donación de Útiles Escolares, "Seamos Útiles" y en esta oportunidad anunciaron que en la previa del partido entre el Gasolero y Agropecuario van a estar juntando las donaciones para sumar a la acción solidaria.

Desde el 10 de febrero que activaron la campaña invitando a toda la comunidad a sumarse y ser parte de esta colecta que es la número 7 siempre con enorme éxito para poder abastecer en el inicio de clases a los chicos que lo necesitan.

Las donaciones se reciben todos los días en el horario de 8 a 21 en la sede del club, ubicada en Av. 9 de Julio 360, Temperley, pero este domingo estarán presenten a partir de las 17 en los accesos de la calle Dorrego y sobre Vicente López.

Valeria Aguilar que es voluntaria del departamento solidario del club explicó: "Nos van a encontrar fácilmente en los accesos porque vamos a poner una caja para que cada uno que pase por allí pueda dejar las donaciones".

Con qué se puede colaborar en el Club Temperley

Además, de poder dejar donaciones este domingo, la comunidad puede acercarse a la sede hasta el viernes que viene inclusive, día en que se cerrará la campaña para luego comenzar a llevar lo recaudado a merenderos, comedores e instituciones sociales que lo necesiten.

Cuadernos, lapiceras, hojas A4, cartucheras, mochilas, lápices de colores, reglas, plasticolas, tijeras, sacapuntas, gomas de borrar, borra tinta, y todo lo que un menor necesita para el día a día en un aula, sea nuevo o en muy bueno estado, lo estarán recibiendo hoy en la previa del partido que arranca a las 20.

"Pedimos que vayan un rato antes del comienzo del partido porque estaremos desde las 17 hasta el inicio del fútbol y queremos extender la invitación a todos. Los que no vayan al club, pero quieran acercarse ya saben donde estaremos", comentó Aguilar, quien también agregó: "Contamos con tu colaboración para seguir acompañando a quienes más lo necesitan ".

