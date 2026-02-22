Temperley debuta por la Primera Nacional en el Alfredo Beranger ante Agropecuario

Temperley vuelve a jugar en el Alfredo Beranger. La hinchada de Temperley en el Alfredo Beranger.

Luego del empate ante Tristán Suarez como visitante, ahora llegó el momento para Temperley de hacer su estreno ante su gente. Será este domingo desde las 20 en el Alfredo Beranger, donde el Gasolero recibirá la visita de Agropecuario de Carlos Casares por la segunda fecha de la Zona B de la Primera Nacional.

El partido contará con el arbitraje de Jorge Broggi y será televisado por LPF Play. Temperley tendrá el reencuentro ante su público, ya que no juega en su estadio desde hace más de 4 meses. Se renovaron las ilusiones para el Gasolero que vivirá una tarde emotiva con el regreso de Franco Díaz al teatro de Turdera, como también el primer partido de Nicolás Domingo en el banco de suplentes del Beranger y la inauguración de la platea Edith Pecorelli, una de las últimas obras en el estadio de la Avenida 9 de julio. Con respecto a lo deportivo, Temperley deberá mejorar después del empate ante Tristán Suarez en Ezeiza y por ello se especula que habrá modificaciones en el once inicial.

Se vienen cambios en Temperley y Agropecuario busca su primer triunfo como visitante Se presume que Marcos Echeverría ingresará desde el arranque en reemplazo de Gabriel Hauche y Franco Díaz podría hacer su estreno como titular en su vuelta al Beranger después de 4 años.

Por su parte, Agropecuario venció a Deportivo Maipú por 2 a 1 en su primer partido y dirigido por Adrián Adrover buscará llevarse una victoria como visitante. El Sojero se impuso en el primer encuentro con tantos de Alejandro Gagliardi y Diego Vázquez y ahora irá por su primer triunfo como visitante en el torneo de la Primera Nacional. El conjunto de Carlos Casares sumó refuerzos importantes para esta temporada, de los cuales se destacan: Carlos Auzqui (Atlético Tucumán), Lorenzo Barrera (Racing Club), Santiago Gallucci Otero (Patronato de Paraná), Rodrigo Castro, Danilo Actis (Brown de Puerto Madryn), Martín Corda (Lanús), Jorge Valdez Chamorro (Atlanta), Antonio Napolitano (Chacarita Juniors), Alan Aguirre y Mauro Davila (Sportivo Italiano).

Historial entre Temperley y Agropecuario Temperley y Agropecuario se enfrentaron en 10 oportunidades con 4 triunfos para el Gasolero y el Sojero se impuso en 3 presentaciones, mientras que empataron en 3 ocasiones. La última vez fue triunfo del conjunto de Turdera por 1 a 0 en el Alfredo Beranger con gol de Luis López en marzo de 2025. temperley en el beranger La hinchada de Temperley en el Alfredo Beranger. Probables formaciones Temperley: Ezequiel Mastrolia; Valentino Werro, Gian Nardelli, Nicolás Ávalos, Lucas Angelini; Lucas Richarte, Gerónimo Tomasetti, Fernando Brandán, Luciano Nieto o Franco Díaz; Marcos Echeverría y Nicolás Molina. DT: Nicolás Domingo. Agropecuario de Carlos Casares: Luciano Acosta; Enzo Aguirre, Facundo Sánchez, Danilo Actis, Milton Ramos; Rodrigo Castro o Carlos Auzqui, Santiago Gallucci Otero, Jorge Valdez Chamorro, Diego Vásquez; Rodrigo Mosqueira, Lorenzo Barrera o Alejandro Gagliardi. DT: Adrián Adrover. Hora: 20.00 Árbitro: Jorge Broggi Estadio: Alfredo Beranger TV: LPF Play

