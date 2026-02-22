Dónde se consiguen en Lomas de Zamora los kits escolares con descuento

Unos 14 comercios acompañan la propuesta de kits escolares en Lomas de Zamora.

Marzo suele ser un mes de muchos gastos. La vuelta al cole de los chicos trae aparejado invertir en uniforme, mochila y útiles escolares. Para aliviar un poco el bolsillo de los vecinos, el Municipio de Lomas de Zamora volvió a lanzar por tercer año consecutivos los kits escolares con descuento.

Hay propuestas para los tres niveles. Cada canasta fue diseñada con los elementos básicos para comenzar las clases: desde cuadernos, lápices y blocks de dibujo en el nivel inicial, hasta carpetas, repuestos de hojas y resaltadores para estudiantes secundarios y universitarios.

El kit del nivel primario cuesta $14.900. Es el más caro porque tiene una caja de 12 lápices de colores, un lapiz negro, goma, sacapuntas, un cuaderno E3 tapa dura de 50 hojas, una plasticola, un block N5 blanco y uno color. Los kits fueron pensados en consonancia con la lista de materiales que suelen pedir los colegios de la zona.

El kit de secundaria, que sale $9.900, tiene una carpeta, dos bolígrafos, un lápiz negro, un resaltador y un respuesto de 48 hojas rayadas y otro de cuadriculadas.

Por último, para los estudiantes universitarios, el kit sale $8.200. Tiene trs bolígrafos, un resaltador, dos cuadernos universitarios y un lápiz negro. Para conocer los productos y las marcas incluidas, y también poder adquirirlos, los vecinos deben acercarse a los locales adheridos. Las promos están vigentes hasta el 16 de marzo. Los comercios que tienen los kits escolares lanzados por el Municipio de Lomas Cotillón Papus Sergio (Laprida 114, Boedo 329, Carlos Pellegrini 67 y Rep. Árabe de Siria 70). Librería y Papelera Acevedo (Acevedo 146) Librería Acevedo (Acevedo 78) Librería La France (Boedo 321) Librería Posse (Gorriti 178) Papelera y Librería Laprida (Laprida 1498 y Av. Santa Fe 696) Librería Le Pencil (Manuel Castro 61) Librería Lomas (Gorriti 341) Librería Belgrano (España 54) Librería Alma (Luzuriaga 80, Llavallol) Librería Ta Te Ti (Ascasubi 91, Llavallol) Librería Betty (Santa Filomena 252, Parque Barón) Librería Mundo Creativo (Churrinche 2985, San José) Librería San José (Salta 105, San José).

Compartí esta nota en redes sociales:







