domingo 22 de febrero de 2026
22 de febrero de 2026
Crecimiento.

De Misiones a Lomas de Zamora: la historia de una emprendedora que llegó repleta de sueños

Sabrina Villanueva llegó a Lomas en 2011 y hoy tiene su propio emprendimiento. Un camino forjado a base de formación, esfuerzo y pasión.

Diariolaunion | Aníbal Manzi
Por Aníbal Manzi
Llegó desde Misiones a Lomas de Zamora con una valija cargada de sueños y hoy es una referente de la colorimetría en el distrito que la vio crecer profesionalmente. La historia de Sabrina Villanueva es digna de ser contada: una mujer que apostó a la capacitación constante para construir su propio espacio en el mundo de la belleza.

Nacida en el norte del país, Sabrina llegó a Buenos Aires en 2011 para trabajar como niñera. Los fines de semana se quedaba en la casa de una amiga que alquilaba en Lomas hasta que decidió independizarse, alquilar una habitación y empezar, de a poco, a invertir en herramientas de trabajo para comenzar con un emprendimiento propio.

Lo cierto es que su vocación nació mucho antes. Desde adolescente, Villanueva sentía fascinación por los rubios platinados y empezó a experimentar con su propio cabello. “Iba a peluquerías y no me hacían los rubios como me gustaban, entonces empecé a mirar tutoriales y a estudiar colorimetría”, contó. Esa curiosidad inicial se transformó en su profesión a fuerza de cursos, perfeccionamiento y, por supuesto, pasión.

Lomas de Zamora, testigo de la dedicación y la pasión de Sabrina

Sabrina estudió y se recibió como cosmetóloga y cosmiatra en Lomas. En 2020 dio sus primeros pasos atendiendo a distintos clientes desde su propia casa. Paralelamente, combinaba el empleo de peluquería con trabajos de limpieza para poder comprar insumos y equipamiento.

Con el tiempo, logró alquilar su propio salón de belleza y estética en Bartolomé Hidalgo 52, entre Falucho y Tábano, en el mismo barrio donde comenzó. Hoy en día, el espacio reúne a tres profesionales, entre ellas una especialista en uñas y una masajista. “Me hice de mis clientas de a poco, mientras seguía estudiando y perfeccionándome”, señaló, con orgullo.

En noviembre de 2025, Sabrina dio un paso más que importante en su vida profesional: viajó a Chile para recibirse como colorista internacional e instructora con Platinum Hair Internacional. Actualmente, continúa capacitándose como esteticista en Leticias Pepes, donde ya había hecho otras especializaciones.

Convencida de que la constancia es la clave del éxito, Sabrina aseguró que todavía tiene muchas metas por cumplir. Su gran sueño es crear su propio instituto de peluquería y desarrollar franquicias para ayudar a otras personas a profesionalizarse. “Es difícil, pero no imposible. Con trabajo y confianza en una misma se pueden lograr los objetivos”, concluyó.

