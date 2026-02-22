domingo 22 de febrero de 2026
Golpe al bolsillo.

Aumentan en marzo las prepagas, acorde con el índice de inflación

Entre los aumentos de marzo, están las cuotas de las prepagas que subirán hasta un 3,2% según la empresa, en tono a la inflación de enero.

Las prepagas empezaron a comunicar nuevos aumentos a sus afiliados para marzo.

El clima no será el mejor en el inicio de la semana. Después mejora.
Pronóstico.

Después del finde, se viene un inicio de semana con clima inestable en Lomas
La reforma laboral de Javier Milei eliminó el estatuto de periodista: el impacto en los derechos y horas de trabajo.
Recorte.

Eliminan el estatuto del periodista: el impacto en los derechos y horas de trabajo

Los nuevos valores fueron cargados en el sistema digital de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), especificando los precios por plan, franja etaria y por región del país, siguiendo la normativa dispuesta por el Gobierno desde julio del año pasado.

Las compañías de medicina prepaga argumentan el alza de los aranceles por el aumento sostenido en los costos del sistema de salud, como los insumos médicos, honorarios, alquileres y servicios tercerizados.

Las subas se dan en un contexto exigente para el sistema sanitario por los atrasos en los pagos de obras sociales y prepagas, que ponen en riesgo la prestación normal de los servicios, tal como expuso recientemente la Confederación Farmacéutica Argentina al alertar sobre el posible desabastecimiento de medicamentos si dicha situación no se regulariza.

Aumentos de principales prepagas para marzo

Avalian: 3,2%

Swiss Medical: 2,9%

Medifé: 2,9%

Omint: 2,9%

Accord: 2,9%

Sancor Salud: 2,9%

Hospital Italiano: 2,9%

Hospital Alemán: 2,9%

Luis Pasteur: 2,85%

