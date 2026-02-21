Educación: crearán un nuevo centro de formación en Banfield.

Otra fuerte apuesta a la educación en Lomas de Zamora. El Municipio anunció la puesta en marcha de un nuevo Centro de Formación Práctica en Tecnología en Banfield, que contará con una amplia oferta de cursos gratuitos para la comunidad.
Otra fuerte apuesta a la educación en Lomas de Zamora. El Municipio anunció la puesta en marcha de un nuevo Centro de Formación Práctica en Tecnología en Banfield, que contará con una amplia oferta de cursos gratuitos para la comunidad.
La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Educación a cargo de Darío Spampinato, funcionará en Barceló 470, y conformará un espacio orientado a la capacitación profesional con foco en innovación y desarrollo local.
El proyecto contempla la ampliación y renovación integral del edificio actual del Centro de Formación Profesional N°406, que funcionará como polo formativo para vecinos y vecinas de la localidad.
La iniciativa buscará ofrecer propuestas alineadas a las demandas del mercado laboral y las características productivas del barrio. El centro tendrá una impronta tecnológica con fuerte énfasis en la práctica profesional.
La jefa de Gabinete del Municipio, Sol Tischik, recorrió la obra y destacó: "En el Gobierno de la Comunidad creemos en una educación que brinde herramientas concretas y genere oportunidades reales acá, en Banfield, para enfrentar los desafíos del presente y del futuro".