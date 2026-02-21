sábado 21 de febrero de 2026
Para los vecinos.

Educación: crearán un nuevo centro de formación en Banfield

El Municipio anunció la puesta en marcha de un nuevo Centro de Formación Práctica en Banfield para fortalecer la educación pública, gratuita y de calidad.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Educación a cargo de Darío Spampinato, funcionará en Barceló 470, y conformará un espacio orientado a la capacitación profesional con foco en innovación y desarrollo local.

El proyecto contempla la ampliación y renovación integral del edificio actual del Centro de Formación Profesional N°406, que funcionará como polo formativo para vecinos y vecinas de la localidad.

Un espacio para la educación de la comunidad

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Educación a cargo de Darío Spampinato, funcionará en Barceló 470.

Avanza la puesta en valor del nuevo Centro de Formación Práctica en Tecnología en Banfield.

La iniciativa buscará ofrecer propuestas alineadas a las demandas del mercado laboral y las características productivas del barrio. El centro tendrá una impronta tecnológica con fuerte énfasis en la práctica profesional.

La jefa de Gabinete del Municipio, Sol Tischik, recorrió la obra y destacó: "En el Gobierno de la Comunidad creemos en una educación que brinde herramientas concretas y genere oportunidades reales acá, en Banfield, para enfrentar los desafíos del presente y del futuro".

"Creemos en una educación que brinde herramientas concretas y genere oportunidades reales", destacó la jefa de Gabinete del Municipio, Sol Tischik.

