Vuelven las clases de folklore a Banfield de la mano de los creadores del reconocido ballet Alma Azul

Se trata de un taller para adultos con ganas de pasarla bien y aprender a bailar folklore en Banfield. De la mano de profesores con experiencia en los escenarios: José Luis Bertini y su esposa Marcela Mesanza.

El taller de Danzas Folklóricas Alma Azul vuelve a abrir sus inscripciones para este año 2026 con el objetivo de sumar más adeptos para quienes quieran aprender o perfeccionarse en las danzas de las raíces del país. A partir del 7 de marzo comienzan las clases para adultos en el Círculo Policial de Banfield.

Las clases de folklore para adultos en Banfield se dictarán todos los sábados por la mañana en el espacio ubicado en Arenales 545, entre Matheu y Alberti con la ventaja de contar con dos profesionales y destacados maestros del folklore que crearon el Ballet Alma Azul que recorre el país y ha sido invitado a participar de los grandes escenarios. Ellos son: José Luis Bertini y su esposa Marcela Mesanza, la pareja que con su carisma y talento ha logrado el reconocimiento del ballet que crearon.

Fue Bertini, quien comentó a La Unión: "Las clases están orientadas para adultos con ganas de aprender o que ya bailen folklore y tengan ganas de perfeccionarse. La fecha de arranque será el sábado 7 de marzo a las 9 de la mañana. Lo más importante de nuestro taller y lo que buscamos es crear un clima de distención y alegría, que disfruten de las clases porque somos todos grandes y todo lo que hagamos nos tiene que causar placer".

Los detalles del taller que arranca en Banfield Además, el profesor de Danzas Folklóricas Argentinas explicó sobre la dinámica de las clases: "Se dictan en dos horarios ya que hay una opción para los del nivel inicial y para los que poseen algún conocimiento previo, por eso pedimos que cuando se anoten nos comenten en qué nivel están para que le podamos pasar la información pertinente en cada caso en especial".

Lo más especial e importante es que los profesores que dictan el taller, además dirigen el Ballet Alma Azul, que recorre diferentes lugares llevando las danzas tradicionales a todos los rincones, por los que es un gran aval de experiencia y trayectoria en la danza para quienes se anoten y por qué no llegar a ser parte de dicho ballet si se lo proponen. "Otro de los objetivos de nuestro taller es que los que tengan ganas puedan además, insertarse en fiestas, peñas o festejos donde se baile folklore", aclaró Bertini y destacó que cada clase se desarrolla en ese clima de disfrute que intenta que cada alumno "se sientan como en su casa". Todos los que quieran conocer este taller, ya pueden inscribirse o sacarse todas las dudas comunicándose al teléfono de contacto: 1149725638. La presentación de Alma Azul en la Fiesta Patronal en la Plaza Grigera Embed

