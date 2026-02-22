Los Andes enfrenta a Ciudad de Bolívar con la misión de cortar su sequía de visitante

Los Andes va por su primera victoria en el año.

Después del empate en el estreno ante Almirante Brown, Los Andes buscará su primer triunfo en la temporada de la Primera Nacional cuando, desde las 17, visite a Cuidad de Bolívar por la fecha 2 de la zona A de la segunda categoría.

Este compromiso será el primero que disputen ambas instituciones en su historia y además, para el conjunto de San Carlos de Bolívar, será su debut como local en la máxima categoría del ascenso.

Nuevas promesas. Los Andes y Temperley, otra vez en la Selección Argentina

Más allá de lo que significa este partido para el recién ascendido, que logró un buen empate de visitante ante Godoy Cruz en su bautismo en la divisional, este encuentro reviste también una gran importancia para el elenco de Lomas de Zamora , que acumula un año sin ganar afuera del estadio Eduardo Gallardón .

La última victoria del Milrayitas en esa condición fue hace aproximadamente 12 meses cuando, por la fecha 4 de la temporada pasada, venció a Colegiales en Munro, tomándose revancha de la final por el ascenso del 2024. Por eso, el equipo de Leonardo Lemos quiere cortar esa sequía para cambiar el ánimo en el inicio de este nuevo campeonato.

¿Repite equipo Los Andes?

Para conseguir los tres puntos en el estadio Municipal Eva Perón, el conjunto lomense no realizaría cambios y apostaría los mismos jugadores que igualaron sin goles con el Mirasol la fecha pasada.

leonardo lemos entrenamiento los andes El DT de Los Andes quiere volver a celebrar de visitante. Prensa Los Andes

De esta manera, el arquero Javier Bustillos se mantendría dentro del 11 titular ante la lesión de Sebastián López, lo mismo sucedería con Mario Galeano, que ocupará el lugar del lesionado Facundo Echevarría.

Ciudad de Bolívar, que el martes jugó un buen partido ante River por la Copa Argentina, repetirá el equipo que utilizó ante el Millonario, entre ellos el ex Los Andes Brian Quintana, y con eso buscará su primera victoria de local. En el plantel también está Sebastián Rambert, quien se lesionó en el debut ante el Tomba.

Posibles formaciones

Ciudad de Bolívar: Agustín Ruffinetti; Agustín Paredes, Santiago Navarro, Elías Martínez, Carlos Cuello; Nahuel Yeri, Brian Quintana; Guillermo Sánchez, Arnaldo González, Alex Díaz; Khalil Caraballo. DT: Diego Funes.

Los Andes: Javier Bustillos; Julián Navas, Daniel Franco, Brian Leizza, Peter Grance; Matías González, Franco Rodríguez, Gabriel Cañete, Matías Gómez; Mario Galeano y Mauricio Asenjo.

Arbitro: Matías Billone.

Cancha: estadio Municipal Eva Perón.

Hora: 17.00

TV: LPF play.