Los Andes cedió a uno de los juveniles de la cantera Milrayitas a Uruguay

Tomás Bernardoni, de la reserva de Los Andes a Uruguay.

Los Andes continúa con la preparación de cara a lo que será el encuentro de este domingo ante Ciudad Bolívar, pero una noticia sacudió el mundo Milrayitas por estas horas. Es que Tomás Bernardoni, uno de los juveniles del plantel, fue cedido a préstamo a River Plate de Uruguay por una temporada en busca de sumar minutos de fútbol.

De esta manera, la institución de Lomas de Zamora renovó buena parte de su plantel con Leonardo Lemos en el banco de suplentes. El Milrayitas que, en materia de salidas, confirmó la partida de otro de sus juveniles. El delantero Tomás Bernardoni es categoría 2006, futbolista de la reserva y no iba a ser tenido en cuenta por Lemos.

Por ello, buscará sumar experiencia en la segunda división del fútbol uruguayo. Su futuro estará en River de aquel país, a préstamo por una temporada. Esta partida se suma a la de otros chicos de inferiores como el defensor central Enzo Pereyra (categoría 2004), quién seguirá en Liniers, a préstamo por una temporada; así como Áxel Páez y Lucas Barrientos, quiénes fueron cedidos a Deportivo Merlo para sumar rodaje en la Primera B Metropolitana.

Quién es Tomás Bernardoni, el juvenil de Los Andes Es categoría 2006 (tiene 19 años, cumple 20 el 10 de abril), delantero de área y uno de los destacados de las Inferiores del Milrayitas, siendo el máximo goleador del club en el 2024, pero sus logros deportivos no se quedan ahí. Y es que en taekwondo, su otro deporte, fue una máquina de conseguir títulos, a tal punto que en 2022 se coronó campeón del mundo en lucha individual en el Mundial de Holanda, en el que fue una de las figuras de la Selección Argentina y se quedó con cinco medallas (cuatro de oro).

Tomás Bernardoni se destacó en las Inferiores, en el 2024 convirtió 21 goles en sexta división y fue el delantero que más goles anotó en los campeonatos de Inferiores de la Primera B. En 2023 y 2024 fue citado a la Selección Sub 20 del ascenso y en febrero de 2024 firmó su primer contrato profesional en Los Andes, sellando su vínculo con la institución por tres años. Su debut en la primera de Los Andes fue el sábado 6 de abril de 2024, en la victoria 3 a 1 como local de Flandria (Torneo Apertura de Primera B). El entrenador Fernando Ruíz dispuso que ingrese a los 69 minutos en lugar de Ivo Kestler. Debido al poco rodaje en el último campeonato con la primera, se decidió su traspaso a River Plate de Uruguay, donde se marcha a préstamo por una temporada.

