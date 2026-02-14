Arsenal de Llavallol contrató a una gloria de Los Andes para que sea su nuevo entrenador

Arsenal de Llavallol continúa con su proceso de reconstrucción en Lomas de Zamora . Para el inicio de la temporada 2026, la novedad es la contratación de un ex Los Andes para que se haga cargo del primer equipo en el Torneo Regional Amateur, donde participó en el 2025 y volverá a hacerlo este año.

El flamante entrenador es Carlos López , quien fue arquero de Los Andes en la década del 70. Atajó 8 años en el Milrayitas , desde 1975 a 1980 y en la temporada 91-92, en la cual se retiró del fútbol activo. Jugó también en El Porvenir, Racing, Gimnasia y Esgrima La Plata, Tolima de Colombia, Deportivo Cuenca de Ecuador y Tigre. Permaneció en el arco de Los Andes 924 minutos sin que le hagan goles y fue convocado por César Luis Menotti y el “Chamaco” Rodríguez para integrar el Seleccionado de la B que salió campeón del mundo en Malasia.

Con el inicio de una nueva temporada, asumió el desafío de ser el nuevo entrenador de Arsenal de Llavallol. Su cuerpo técnico lo integran Oscar Amarilla como ayudante de campo y Gabriel Vecchio como preparador físico.

El flamante entrenador del conjunto de Lomas de Zamora aceptó el nuevo desafío para su carrera tras mantener charlas con el presidente de la institución Sebastián Domed. "Me contrató y estoy muy agradecido. Ya estamos entrenando martes, miércoles y viernes en el predio de Llavallol y el torneo comienza a mediados de marzo. Tengo experiencia como jugador a lo largo de 22 años y más de 20 como director técnico", aseguró el diálogo con La Unión.

Además de su paso como jugador por clubes como Los Andes, El Porvenir y Racing, también fue entrenador de Claypole, San Martín de Burzaco, Deportivo Italiano. Dirigió en Misiones, Corrientes y en el exterior. En ese contexto, sostuvo: "Donde hemos estadio futbolísticamente nos ha ido bárbaro, esperemos que acá también. Hay que hacer goles y que no te los hagan, me gusta atacar pero sin descuidarme atrás. Trabajo mucho pero el día del partido ni les hablo, el fútbol es para divertirse y no para volverse loco".

Asimismo, confesó que "no vengo con un látigo a retar a nadie". Y apuntó: "Cuando ganan son los jugadores y cuando perdemos la culpa es mía. Yo era muy responsable y sabía que los partidos lo pierden los arqueros y los ganan los delanteros. De la misma manera soy como técnico, el fútbol es muy simple pero lo hacemos complicado".

Los comienzos en el fútbol y la filosofía de vida del nuevo entrenador de Arsenal de Llavallol

Fue dirigido por Jorge Ginarte en Los Andes. En 1976 fue parte del equipo que perdió dos finales por el ascenso: una contra Platense y otra contra Lanús. De todos modos, recordó sus inicios en el fútbol y las enseñanzas que le fue dejando para su vida.

"Cuando tenia 18 años debuté en primera y a partir de ahí tomé esto como una profesión. Durante 22 años hice lo que quise ser, trabajar de lo que me gusta y fui el tipo más feliz del mundo. Yo no recuerdo haber faltado a un entrenamiento por una enfermedad, era algo más fuerte que yo. Era un placer entrar a jugar al fútbol o levantarme a la mañana para entrenar. Trataba de cada día ser algo mejor, de esa forma así como entrenaba dirijo. Jamás un partido o un resultado me va a cambiar el humor, venir a un entrenamiento enojado no es lo mío", afirmó el nacido en Brandsen hace 67 años.

No obstante, aclaró: "Explicar determinado movimiento no quiero decir que vaya a retar a un jugador. Cuando hay que trabajar se trabaja, cuando se hace un chiste se hace un chiste. Esto es un juego. No se porque hay que estar enojado o malhumorado. Un resultado de un partido no me tiene que cambiar el humor, nadie me obligaba a jugar ni nadie me obliga a dirigir. Si veo que esto no es para mi me quedo en casa".

También, rememoró que "cuando jugábamos en cancha de Boca o de River no escuchaba al técnico que estaba saltando y corriendo, eso no existe. Cuando se hace mucho el día del partido es porque no se hizo nada en la semana, no hay que inventar nada". Y apuntó: "El día del partido hay que hacer lo que se hizo en la semana, no hay que hacer otra cosa. No hay que poner el carro adelante del caballo como decía un amigo mio".

La importancia de dirigir a un club como Arsenal de Llavallol

Para Carlos López el desafío de dirigir a Arsenal de Llavallol promete ser uno de los más apasionantes de su carrera. Estar en el proceso de reconstrucción de un club que está floreciendo desde las cenizas es parte de su idiosincrasia.

"Hace dos años que se reflotó la idea de resurgir de este club. Acá debutó Ángel Clemente Rojas. Este era un club importantísimo, hay una plaza donde entrenamos y yo recuerdo que el club tenía la cancha con tribuna, alcancé a conocerla. Si se empieza ahora, hay algo por detrás que es importante", afirmó.

Por último, concluyó: "A la gente del club quiero agradecerle. A Sebastián Domed que me contactó y estoy puedo estar acá. Vamos a hacer lo posible para andar bien, lo importante es trabajar serio y los más chicos que vayan aprendiendo. Todo les va a servir a los chicos para que crezca el club, si se trabaja bien en inferiores se puede armar un buen equipo. Hay que empezar de abajo hacia arriba. Si armas la primera se te van los jugadores y te quedas sin nada. Algunos que vayan jugando en tercera para que cada año se tengan que traer menos jugadores y el rendimiento sea el óptimo es la idea principal".