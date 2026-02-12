Los Andes confirmó la llegada de un nuevo delantero para la Primera Nacional

Los Andes ya tiene el foco puesto en el debut del domingo ante Almirante Brown por el torneo de la Primera Nacional . En ese aspecto, la institución de Lomas de Zamora sumó un nuevo refuerzo en la recta final del mercado de pases. Se trata de Tomás Blanco, delantero de 26 años de edad, quien llega a préstamo al Milrayitas .

El atacante ya fue presentado como el undécimo refuerzo de Los Andes para el torneo de la Primera Nacional . Arriba a Lomas de Zamora a préstamo, luego de jugar durante la última temporada para el Anzoátegui de Venezuela, donde participó en 21 encuentros (nueve como titular y 10 ingresando desde el banco), en los que acumuló 674 minutos y convirtió cuatro goles.

Con un recorrido que incluye su formación en las divisiones inferiores de Quilmes, donde debutó profesionalmente, y un paso por el Pincha de Caseros, Blanco es un conocedor del ascenso argentino. Un dato que destaca su trayectoria es su regularidad, habiendo marcado goles en todas las instituciones en las que se desempeñó desde su etapa juvenil.

El delantero de 26 años, tuvo su última temporada en Anzoátegui (Venezuela) y llega a préstamo de Estudiantes de Buenos Aires.

La llegada del undécimo pasajero se produce a solo cuatro días del estreno oficial del equipo. Los Andes hará su presentación en el campeonato este domingo recibiendo a Almirante Brown , en un encuentro que marcará el punto de partida para las ilusiones del conjunto de Lomas de Zamora.

Los números de Tomás Blanco, antes de llegar a Los Andes

El delantero debutó con la camiseta de Quilmes, donde jugó desde el 2018 hasta el 2022 en la Primera Nacional. En total disputó 78 cotejos, 27 como titular y 51 entrando desde el banco de los suplentes. Convirtió 9 goles.

Luego de marchó a Estudiantes de Caseros para el 2023, donde participó en 28 encuentros, 13 desde el arranque y 15 ingresando desde el banco de los suplentes. Anotó tres goles.

Por último, en Universidad Central de Venezuela disputó 8 partidos, 7 como titular y uno entrando desde el banco de los suplentes. Convirtió 2 goles.

Su último equipo fue Anzoátegui, donde jugó 21 encuentros, 9 desde el arranque y 10 ingresando desde el banco de los suplentes. Anotó cuatro goles.

Los refuerzos de Los Andes

El Milrayitas, hasta el momento, incorporó al arquero Javier Bustillos; los defensores Julián Navas, Daniel Franco, Julián Rodríguez Vuotto y Peter Grance; los mediocampistas Francisco Funes, Juan Manuel Vázquez y Tomás Díaz; y los delanteros Camilo Viganoni, Mario Galeano y Tomás Blanco.

A partir de la continuidad de Leonardo Lemos, la apuesta del conjunto de Lomas de Zamora fue clara: mantener la base del equipo titular y a partir de ahí sumar variantes para que no suceda lo del 2025, donde las lesiones y bajas sensibles le impidieron terminar más arriba en el torneo.

Por eso, para esta temporada, el DT se enfocó en robustecer el tema del recambio para tener más variedad con miras a la exigente temporada de la Primera Nacional. Y un reflejo de eso se notó en los primeros amistosos del año, donde la base del equipo titular del 2025 se mantuvo, con algunos retoques.