viernes 27 de febrero de 2026
Escribinos
27 de febrero de 2026
Ambiente.

El Senado le dio media sanción al proyecto de Javier Milei para reformar la Ley de Glaciares

La mayoría de Senado apoyó al Gobierno y las empresas mineras que consideran que no todos los glaciares cumplen funciones hídricas relevantes.

El Senado le dio media sanción al proyecto de Javier Milei para reformar la Ley de Glaciares.

El Senado le dio media sanción al proyecto de Javier Milei para reformar la Ley de Glaciares.

El proyecto, que tiene como principal eje que cada provincia defina cuál es su zona periglaciar, obtuvo en general 40 votos a favor y 31 en contra y una abstención. El oficialismo del Senado tuvo el respaldo de senadores del bloque de Justicialista como Sergio Uñac (San Juan) y Lucía Corpacci (Catamarca).

Lee además
Cae la imagen Javier Milei pero sigue mejor que Mauricio Macri.
Complicado.

La confianza en el gobierno de Milei bajó por tercer mes consecutivo
Javier Milei busca reemplazar glaciares por mineras: qué efectos podría tener en el ambiente.
Aniquilación.

Milei impulsa la explotación minera en zona de glaciares: qué impacto ambiental tendrá

La senadora Justicialista Anabel Fernández Sagasti sostuvo que la aprobación de esta ley es "irreversible", "porque si hoy habilitamos a que se pueda explotar un glaciar, este desaparece, son formaciones que tardan millones de años en formarse y ni por todo el oro del mundo lo vamos a volver a tener".

El aval de las empresas mineras al proyecto de Javier Milei

La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) expresó su respaldo a la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, al tiempo que insistió en la necesidad de introducir aclaraciones a la ley de Glaciares para definir con mayor precisión qué áreas constituyen efectivamente reservas estratégicas de recursos hídricos. De esta manera, avaló el plan de Javier Milei.

La entidad sostuvo que el espíritu de la Ley de Glaciares 26.639 (preservar el agua dulce) cuenta con consenso unánime en el sector. Sin embargo, advirtió que no todos los glaciares ni todas las geoformas periglaciares cumplen funciones hídricas relevantes, por lo que consideran imprescindible avanzar en definiciones técnicas más precisas.

FUENTE: nota.texto7

Temas
Seguí leyendo

La confianza en el gobierno de Milei bajó por tercer mes consecutivo

Milei impulsa la explotación minera en zona de glaciares: qué impacto ambiental tendrá

Organizan un "ruidazo" en el conurbano contra la reforma laboral

Alerta por la reforma laboral: hay expectativa por una nueva reunión de la CGT

Dejá tu comentario

Las más leídas

Te Puede Interesar

Pincoya y Brian Sarmiento, en Gran Hermano Generación Dorada. 
¡Ups!

Gran Hermano Generación Dorada vivió su primer consentimiento dentro de la casa