El Senado le dio media sanción al proyecto de Javier Milei para reformar la Ley de Glaciares.

El Senado le dio sanción en general las reformas a la ley de Glaciares. El texto impulsado por el Gobierno de Javier Milei obtuvo el acompañamiento de los bloques aliados y bloques peronistas disidentes, pero tuvo que aceptar cambios en el texto. El proyecto pasa a Diputados.

El proyecto, que tiene como principal eje que cada provincia defina cuál es su zona periglaciar, obtuvo en general 40 votos a favor y 31 en contra y una abstención. El oficialismo del Senado tuvo el respaldo de senadores del bloque de Justicialista como Sergio Uñac (San Juan) y Lucía Corpacci (Catamarca).

La senadora Justicialista Anabel Fernández Sagasti sostuvo que la aprobación de esta ley es "irreversible", "porque si hoy habilitamos a que se pueda explotar un glaciar, este desaparece, son formaciones que tardan millones de años en formarse y ni por todo el oro del mundo lo vamos a volver a tener".

El aval de las empresas mineras al proyecto de Javier Milei La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) expresó su respaldo a la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, al tiempo que insistió en la necesidad de introducir aclaraciones a la ley de Glaciares para definir con mayor precisión qué áreas constituyen efectivamente reservas estratégicas de recursos hídricos. De esta manera, avaló el plan de Javier Milei.

La entidad sostuvo que el espíritu de la Ley de Glaciares 26.639 (preservar el agua dulce) cuenta con consenso unánime en el sector. Sin embargo, advirtió que no todos los glaciares ni todas las geoformas periglaciares cumplen funciones hídricas relevantes, por lo que consideran imprescindible avanzar en definiciones técnicas más precisas. FUENTE: nota.texto7

