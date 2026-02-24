Alerta por la reforma laboral: hay expectativa por una nueva reunión de la CGT

La mesa chica de la CGT se reunirá este miércoles en la previa a las sesiones del Senado que tendrán lugar esta semana y con el interés puesto en la sesión del viernes en la que se tratará la reforma laboral .

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes sindicales, el encuentro está en plena organización –con lugar y hora a definir–, pero los dirigentes tienen en claro que, de aprobarse la reforma, tal y como se descuenta, buscarán hacerle pagar el “costo político” a los senadores que voten a favor.

También coincide la mayoría de la conducción cegetista en que “no hay contexto para una nueva medida de fuerza”, por lo que se ratificará la postura de “accionar en tribunales” contra los capítulos de la reforma que consideran inconstitucionales, como el impedimento del derecho a huelga.

“Veremos qué se puede interpretar del malestar en la calle, pero no vamos a gastar recursos en medidas de acción directa”, señalaron ante esta agencia desde la mesa de conducción de la central.

Posturas más duras contra la reforma laboral

Mientras tanto, sectores de postura más “dura” como la UOM, Aceiteros, los pilotos de APLA y los estatales de ATE, entre otros, se encaminan a definir mañana un paro de 24 horas para el viernes, cuando se trate la reforma laboral, en una jornada en la que además llevarán adelante “12 horas de movilización”. La UOM y gremios aliados definirán una medida de fuerza de 36 horas y le pedirán a la CGT que se sume

Estos gremios son los mismos que la semana pasada desafiaron a la cúpula de la CGT al sumar una marcha al Congreso durante el paro general sin movilización que la central obrera había concretado el jueves último.

Tras la media sanción del jueves último, el secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, Mariano Moreno, advirtió que “el Congreso votó en contra de los trabajadores, de sus derechos y de sus familias. Han convertido a la clase trabajadora en futuros pobres y precarizados que, lejos de tener libertad, solo podrán elegir entre trabajar a destajo por nada o no comer”.

La reforma laboral fue sancionada ese mismo día por la Cámara de Diputados y regresó al Senado debido a que durante el debate el oficialismo eliminó el controvertido artículo 44, que establecía bajas salariales para los empleados que solicitaran licencia por enfermedad. La Cámara alta le había dado media sanción a la norma el 12 de febrero.