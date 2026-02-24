Índice de confianza: cae la imagen Javier Milei pero sigue mejor que Mauricio Macri

Cae la imagen Javier Milei pero sigue mejor que Mauricio Macri.

La confianza en el gobierno de Javier Milei descendió por tercer mes consecutivo, según el indicador que elabora la Universidad Di Tella. El libertario sigue por encima del expresidente Mauricio Macri.

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de Javier Milei, que elabora esa casa de estudios disminuyó en febrero 0,6% con relación a enero, retroceso que se suma al 2,8% de enero y al 0,1% de diciembre.

El indicador alcanzó un valor de 2,38 puntos, que en la comparación interanual muestra una caída de 6,8%. El informe que procesó Agencia Noticias Argentinas se basa en una encuesta realizada por Poliarquía Consultores entre el 2 y el 12 de febrero.

Comparación entre Milei, Macri y demás presentes. El valor actual de 2,38 puntos se encuentra alineado con el promedio de la administración de Javier Milei, que se sitúa en 2,44 puntos. Al comparar este desempeño con los promedios históricos de mandatos previos, se observa la siguiente jerarquía:

Néstor Kirchner: 2,49. Javier Milei: 2,44. Mauricio Macri: 2,27. Cristina Fernández de Kirchner (segundo mandato): 1,83. Cristina Fernández de Kirchner (primer mandato): 1,71. Alberto Fernández: 1,69. Los ejes para analizar la gestión de cada presidente Honestidad de los funcionarios: 2,76 puntos, con un incremento del 2,6%.Eficiencia en la administración del gasto: 2,29 puntos, con una suba del 2,7%.Capacidad para resolver problemas: 2,70 puntos, registrando una caída del 4,9%.Evaluación general del gobierno: 2,18 puntos, con una baja del 1,8%.Preocupación por el interés general: 1,99 puntos, con un descenso del 1,0%. FUENTE: nota.texto7

