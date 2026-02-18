Cerró Fate y despiden a 920 empleados: "Milei siempre menospreció al capital nacional"

La empresa Fate , líder en la fabricación de neumáticos en Argentina, anunció su cierre definitivo luego de 86 años de funcionamiento, mientras que deja a más de 920 empleados sin sus puestos de trabajo. Su presidente, Javier Madanes Quintanilla, ya había anticipado que la gestión de Javier Milei mostró, desde sus inicios, “menosprecio al capital nacional”.

Ahora, el Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Trabajo comandada por Julio Cordero, suspendió por 15 días los despidos en la empresa Fate, luego de una mediación entre la compañía y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA).

Madanes Quintanilla señaló que el cierre de su empresa fue desencadenado por la crisis vinculada con la apertura de las importaciones al país y que derivó en una baja de producción,

En declaraciones a la prensa en el año 2024, Madanes Quintanilla había manifestado que el ajuste propuesto por Milei era “el más duro de la historia”, sumado a la falta de apoyo a las empresas argentinas, y comparó el panorama económico con el mismo que hubo en 2001, aunque más profundo.

Las palabras del presidente de Fate antes del cierre

“Respeto mucho la inversión extranjera, pero es muy diferente la conversación con un CEO de una compañía multinacional instalada en la Argentina que con alguien que tiene una trayectoria de larga data en el país. A veces siento un cierto menosprecio al capital nacional. Es difícil que se pueda ser competitivo en un país donde el sector informal hoy está entre el 40% y el 50% de la economía”, aseguró en mayo de 2024 al canal La Fábrica del Podcast.

Asimismo, sostuvo que el plan económico llevado adelante por Luis Caputo, e impulsado por el Presidente de la Nación, afecta “gravemente” a las pymes y señaló que el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI) debería promover inversiones “de manera equitativa”, contrariamente a lo que invoca. Paralelamente, cuestionó la “pasividad” de la Unión Industrial Argentina (UIA) y adjetivó a su dirigencia como “insignificante”.

El aluvión de importaciones de Javier Milei y el cierre de Fate

El año pasado, informó una crisis en el sector neumático, que influía 100% en su actividad, y advirtió que la industria “perdió un 30% del empleo” en el primer año de la presidencia de La Libertad Avanza (LLA) y provocó, por ende, una fuerte caída de la producción y el consumo.

En cuanto al control de capitales, Madanes Quintanilla vaticinó hace un año (en enero de 2025) que el cepo cambiario “durará por mucho tiempo” y expuso su preocupación por la brecha cambiaria, mientras que afirmó que Argentina no puede funcionar sin control de capitales en el corto plazo.