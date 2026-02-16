La CGT confirmó el paro nacional para cuando se trate la reforma laboral en Diputados

La CGT se reunión este lunes y tomó la decisión de paro nacional contra la reforma laboral.

La CGT convocó a un paro nacional para cuando se discuta la reforma laboral la Cámara de Diputados, pero será sin movilización, indicaron. Todo indica que será el próximo jueves 19 de febrero.

La decisión se tomó luego de la reunión entre los cotitulares de la central obrera, Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio), que realizaron de manera virtual este lunes al mediodía.

Atentos. Reforma laboral: los artículos que logró sacar la CGT y el avance del proyecto a Diputados

¿Se viene? Reforma laboral: desde la CGT anticipan que "están dadas las condiciones para ir a un paro"

Jerónimo había señalado ayer que “están dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional”.

De hecho, muchos sindicalistas sostenían que ya no es suficiente con salir a la calle para expresar su oposición al proyecto del gobierno, y pidieron expresamente medidas más duras. En consecuencia, la CGT activó la medida de fuerza para el día en que la Cámara de Diputados discuta el proyecto el en recinto.

Entre los puntos que causaron rechazo de parte de la CGT se encuentran las modificaciones sobre las indemnizaciones, la jornada laboral, el derecho a huelga y las vacaciones, mientras que también generó críticas el esquema de licencias por enfermedad o accidentes no laborales.

La Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT) anunció la adhesión total de los gremios que integran la organización al paro nacional convocado por la CGT. La organización sindical expresó su rechazo a lo que definió como la “prepotencia” del Gobierno y sostuvo que la medida busca manifestar solidaridad con jubilados, pensionados y trabajadores tanto formales como informales.

Más rechazos a la reforma laboral

El titular de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmontadores de Algodón, Daniel Yofra, convocó a un paro como medida de protesta contra la reforma laboral que impulsa el presidente Javier Milei.

“Somos producto de los paros y de las huelgas, las usamos como herramienta fundamental desde hace bastante tiempo. A este Gobierno hay que enfrentarlo con huelgas, no alcanza solamente con manifestarse en las calles”, dijo.

Por su parte, el abogado constitucionalista Diego Armesto afirmó que la reforma laboral aprobada en el Senado tiene “inconsistencias” y artículos que se contradicen entre sí, lo que podría traer aparejados planteos de inconstitucionalidad ante la Justicia.

En declaraciones a Radio Rivadavia, el constitucionalista sostuvo que se debe “revisar todo el proyecto, porque hay muchas cosas mal redactadas” y, a modo de ejemplo, mencionó “el artículo de las 12 horas”, en el cual “no está el tope de horas” que se deben trabajar por día.

Planteo de inconstitucional de artículos de la reforma laboral que impulsa Javier Milei

“Va a haber un planteo de inconstitucionalidad de muchos artículos, pero, específicamente, éste es un artículo regresivo, porque va contra el principio de progresividad, ya que se trata de un derecho adquirido por los trabajadores”, dijo.

Y sumó: “La redacción final del proyecto apareció 15 minutos antes de la sesión y eso es grave, porque todos tenemos derecho a la información pública. Se tiene que saber todo lo que está haciendo el Estado, no se puede esconder un proyecto de ley”, expresó.