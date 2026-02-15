Reforma laboral: los artículos que logró sacar la CGT y el avance del proyecto a Diputados

La reforma laboral tuvo media sanción en el Senado y ahora pasa a Diputados.

La CGT logró retirar del proyecto de reforma laboral dos cuestiones que amenazaban su poder y apuesta a seguir suavizando el proyecto durante el debate en comisión en Diputados y,

Acusación del Gobierno. Piden detener a un lomense que participó de la protesta por la reforma laboral

Se defendió. Habló el vecino de Lomas acusado por el gobierno: "Yo no tiré ninguna bomba"

La jefa del bloque de senadores de la Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, confirmó que existieron diálogos con la central obrera y que se han “receptado muchas cosas de la CGT”, justo antes de debatir el proyecto y aprobarlo en la Cámara alta.

Una de las cuestiones que ganó la CGT es que siga en vigencia por dos años la cuota solidaria que perciben los sindicatos, con un tope del 2% de la remuneración y, recién una vez que culmine ese lapso, se requeriría conformidad del trabajador.

El segundo triunfo que se anotó la CGT fue que no se tocará el aporte patronal a las obras sociales, ya que quedará en 6% y no en 5%, como pretendía originalmente el texto del Gobierno.

De cara al debate en Diputados, apuestan a negociar el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos, que derivaría en acuerdos por empresa, y la ampliación de las actividades consideradas “esenciales” para garantizar servicios mínimos durante los paros.

Hay otros puntos que también incomodan como las “vacaciones más flexibles” con chance de fraccionarlas; los regímenes voluntarios de banco de horas y el nuevo cálculo indemnizatorio que excluye conceptos como aguinaldo y vacaciones.

Además, sigue figurando en el proyecto la obligación de pedir autorización para realizar asambleas sindicales en los lugares de trabajo y el tope de 10 horas mensuales pagas a los delegados para realizar actividades gremiales.

En la filas de la CGT consideran que algunas de estas iniciativas que siguen formando parte del texto son “inconstitucionales”, por lo que si no logran darlas de baja en las negociaciones que se vienen en Diputados, las llevarán al terreno del Poder Judicial y confían en que ahí quedarán frenadas.