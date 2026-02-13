Habló el vecino de Lomas de Zamora acusado por el Gobierno: "Yo no tiré ninguna bomba"

Patricio Hernán Castellán es vecino de Lomas de Zamora y está acusado de provocar incidentes durante las protestas contra la reforma laboral de Javier Milei . En las últimas horas, rompió el silencio y aseguró ser inocente.

El hombre de 33 años fue uno de los cuatro sospechosos identificados por el ministerio de Seguridad de la Nación. Todos fueron señalados por arrojar bombas o elementos contundentes a la Policía.

Según los registros de la Policía Federal, Pablo vive en Banfield , es comerciante y vende artículos de talabartería y regionales. Además, se dedica a la reparación de autos y motos. Él reconoció haber estado en la marcha, pero negó haber tirado bombas o provocado incidentes.

" Yo no tiré ninguna bomba molotov. Ni siquiera tengo idea de cómo se arma una. La verdad que me sorprendió. Me enteré por amigos que me mandaron el video de la acusación de la ministra de Seguridad. Me tomó por sorpresa", fueron las palabras de Patricio en diálogo con El Destape.

El vecino lomense insistió en que fue a la movilización “a defender los derechos laborales de los trabajadores” y explicó su accionar: “Yo la mayoría del tiempo de la marcha estuve en la parte del centro, no estuve donde la ministra subió la foto mía. Ahí fui después, cuando empezamos a ver que habían arrancado a tirar gas pimienta”.

Sobre la foto que lo muestra detrás de una mesita de madera para protegerse de la represión, Patricio explicó en qué contexto fue tomada: “Empezamos a ver que la gente venía para atrás. Con un grupo de compañeros, la mayoría periodistas independientes, fuimos para adelante para ver bien qué estaba pasando, para sacar fotos, filmar, lo que hace la mayoría. Cuando nos estábamos acercando, vimos que la Policía se estaba poniendo cada vez más violenta”.

"Me protegí por miedo a lo que pasó con Pablo Grillo"

patricio castellan

Patricio recordó al fotoperiodista que terminó gravemente herido tras recibir un balazo del gendarme Héctor Guerrero mientras cubría una marcha de jubilados en marzo del año pasado. Por ese motivo, asegura, se lo ve cubriéndose de la Policía: “Me protegí por miedo a lo que pasó con Pablo Grillo”.

En sintonía, se diferenció de los manifestantes que tenían el rostro tapado, a quienes acusó de ser infiltrados. “Fui con la cara descubierta, no tengo nada que esconder. No tenía casco, barbijo, nada. Agarré esa mesita para protegerme y poder filmar con el cuidado que no me impacte una bala. Lamentablemente una me impactó en el codo”, contó el vecino de Lomas.

Además, comentó que “los que eran infiltrados estaban vestidos todos iguales” y señaló irregularidades del accionar de la Policía: “Me llamó mucho la atención que a estas personas las dejaban actuar. Se veía algo raro. A nosotros que estábamos filmando nos reprimieron de manera salvaje, y a estas personas no les hicieron nada. Habiendo tanta seguridad, nadie los fue a detener”.