La reforma laboral vuelve al Senado: ¿puede ocurrir que el proyecto se caiga?

Tras la aprobación en la Cámara de Diputados, el bloque de La Libertad Avanza avanzó este viernes en el Senado con el dictamen de la reforma labora l , de cara al objetivo de finalmente sancionarla como ley antes del inicio de las sesiones ordinarias.

El proyecto tuvo que regresar a la Cámara Alta por la modificación realizada por Diputados, que eliminó la reducción del salario en el caso de las licencias por enfermedad y accidentes laborales.

El plan del oficialismo es aprobar de manera definitiva tanto la reforma laboral como el proyecto de Régimen Penal Juvenil el viernes 27 de febrero.

El Senado había dado media sanción a la iniciativa en la madrugada del jueves 12 de febrero, con 42 votos afirmativos y 30 negativos. Luego, en la Cámara de Diputados, fue aprobado con 135 votos a favor y 115 rechazos. El oficialismo ahora consiguió el dictamen en el Senado y se debatirá el proyecto modificado el viernes 27 de febrero.

Insistir con la redacción original: si la Cámara alta pretende imponer su versión inicial por sobre la modificada, se enfrenta a un límite claro: necesitará alcanzar exactamente la misma mayoría (o una superior) con la que Diputados aprobó los cambios. Lo cual es poco probable que suceda.

Aceptar las modificaciones: darle el visto bueno a los cambios introducidos por los diputados. Y que el proyecto se convierta en Ley.

Es probable que para el viernes 26, cuando se trate en el recinto de los senadores, se dicte paro nacional nuevamente por parte de la CGT.

El factor calle: el rechazo a la reforma

El paro de la CGT de este jueves, con las respectivas movilizaciones en distintos puntos del país y frente al Congreso, no fueron suficientes para que le factor social entre en juego a la hora de presionar al Congreso. Ahora es probable que para el viernes 26, cuando se trate en el recinto de los senadores, se dicte paro nacional nuevamente por parte de la CGT.

No obstante, no hay que desestimar que durante la semana sucedan cosas que alteren el adormecimiento social generalizado.

Una reforma laboral importante

La iniciativa impulsada por el Gobierno contempla modificaciones profundas en los convenios colectivos, en la Ley de Asociaciones Sindicales y en el régimen de huelga para los servicios públicos. Además, crea el Fondo de Asistencia Laboral para afrontar desvinculaciones, reduce el esquema de indemnizaciones y habilita un banco de horas que reemplaza el pago de horas extra.