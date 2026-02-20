Con 135 votos positivos, Diputados aprobó la Reforma Laboral

Diputados aprobó la Reforma Laboral
En una sesión extensa teñida de escándalos, movilizaciones y un paro general de la CGT, el oficialismo logró hoy aprobar en la Cámara de Diputados la reforma laboral y ahora el proyecto será remitido al Senado para analizar las modificaciones aplicadas en la redacción.
La iniciativa recogió 135 votos a favor y 115 rechazos, y ahora para ser convertida en ley deberá ser ratificada por el Senado, ya que se eliminó el artículo 44 que establecía una rebaja de los salarios para los trabajadores que tengan un accidente o enfermedad, fuera del ámbito laboral.
Al menos 12 personas fueron detenidas esta tarde durante las protestas que se llevaban a cabo en la Plaza del Congreso contra la reforma laboral que se debate en la Cámara de Diputados.
Son ocho hombres, dos de ellos menores de edad, que quedaron detenidos durante operativos de control aleatorios.
Las autoridades constataron que un adolescente de 17 años tenía solicitud de detención activa por tentativa de robo automotor, del 26 de agosto de 2025.
Discursos encendidos en Diputados
La jefa del bloque de diputados nacionales del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, les advirtió hoy a quienes “pongan el dedito para aprobar esta ley laboral esclavista” que “serán cómplices” del Gobierno y de su modelo económico.
El diputado nacional del Frente de Izquierda Nicolás del Caño aseguró hoy que con la reforma laboral el oficialismo busca “fortalecer la dictadura patronal”.
“Saben que la mayoría de la población está en contra de la reforma laboral porque se empezó a enterar qué dice esta ley”, consideró al hacer una cuestión de privilegio al inicio de la sesión.
“Si ustedes querían eliminar los litigios van a estar inundados los tribunales y los juzgados de este país con los desastres legislativos que ustedes hacen, que hace Sturzenegger, Patricia Bullrich, los cerebros de todo este desastre que va a arrasar con lo poco que tenemos”, alertó la integrante del interbloque Unidos Mónica Frade.
El diputado nacional de Unión por la Patria Sergio Palazzo aseguró hoy que si se aprueba la reforma laboral va a haber “una catarata de pedidos de inconstitucionalidad”.
Para el líder de La Bancaria, en el oficialismo “han contrabandeado detrás de la palabra modernización un brutal retroceso histórico en los derechos de los trabajadores”.
El diputado nacional de Provincias Unidas Martín Lousteau sostuvo hoy que “Argentina necesita una reforma laboral pero no es ésta”, y lamentó que mientras se dice que “no hay plata” para mejorar las jubilaciones, sí haya plata para subsidiar despidos”.
Detenidos en la marcha contra la reforma laboral
Cuatro menores de edad fueron detenidos hoy durante la marcha en protesta contra la reforma laboral que se debatía en la Cámara de Diputados, y uno de ellos tenía pedido de captura vigente, según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas.
Los arrestos se concretaron durante un control por efectivos de la Policía de la Ciudad en la esquina de Avenida de Mayo y Santiago del Estero.
Esos operativos son aleatorios y “en busca de elementos que puedan ser utilizados para cometer delitos o agresiones durante la protesta”, indicaron los voceros consultados por este medio.
A su vez, la fuerza porteña cuenta con 800 oficiales en el tercer anillo de seguridad de la zona del Congreso.
Se aprobó el Plan de Labor propuesto por el oficialismo y se desató un escándalo en el recinto
Se aprobó el plan de Labor propuesto por el oficialismo tras una discutida votación que desató un escándalo por la protesta airada de la oposición.
Ante los reproches enardecidos de parte de la bancada de Unión por la Patria y de la izquierda por el método de votación, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, indicó que “más de 140 diputados en el recinto votaron a favor”.
El primero en levantarse raudamente de su banca para encarar al riojano para pedirle explicaciones por su supuesto accionar irregular fue el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, y lo siguieron otros legisladores como Eduardo Valdés, Lorena Pokoik, Horacio Pietragalla y Nicolás del Caño.
Además, Florencia Carignano (UxP) se dejó llevar por los ánimos caldeados en el recinto y apagó el micrófono mientras hablaba su par oficialista Carlos Zapata.
Con 130 diputados, el oficialismo consiguió quórum y ya debate la reforma laboral
El bloque oficialista de la Libertad Avanza (LLA) consiguió esta tarde el quórum de 130 diputados y desde las 14.15 debatía la reforma laboral.
Además de La Libertad Avanza (LLA), contribuyeron al quórum bloques aliados como el PRO, Innovación Federal, la UCR, el MID, Independencia y Producción y Trabajo.
El oficialismo y aliados buscarán aprobar el proyecto sin el artículo 44, que establecía bajas de sueldo por licencias por enfermedad.
En caso de onseguir media sanción, la iniciativa volverá al Senado para su sanción definitiva el viernes 27.