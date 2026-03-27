La familia del vendedor ambulante atropellado en Temperley busca el video para identificar al agresor

La familia de Federico Carrizo , el vendedor ambulante que habría sido atacado a golpes y atropellado en Temperley , busca imágenes del momento del hecho para identificar al agresor, que escapó y dejó abandonado a la víctima, a quien además le habría robado la mercadería.

"Pusimos una abogada que se esta encargando de conseguir el video para poder llegar a las personas culpables", contó Ivana, la hermana de la víctima, en diálogo con La Unión .

Según contó a este medio, su hermano necesita una operación, pero "necesita clavos de alto costo". Ahora están juntando dinero para poder pagar los insumos .

La joven contó que su hermano "tiene multiples fracturas en tibia y perone", debido a que un auto, cuyo conductor se dio a la fuga, "le pasó por arriba de la pierna".

FotoJet - 2026-03-19T144534.763 El joven vendedor ambulante necesita una operación.

El caso del Vendedor ambulante atropellado

El joven de 24 años vendía bolsitas de golosinas en la esquina de la avenida Almirante Brown y Avenida Eva Perón. El martes 17 de marzo pasado recibió una trompada de un automovilista que lo hizo caer al asfalto. Sin embargo, lo más grave fue cuando un vehículo que circulaba por la zona lo atropelló y huyó.

"Cuando el semáforo estaba en rojo, puso la bolsita de golosinas en el parabrisas del camión de un sodero, sin escuchar que le había dicho que no lo ponga, porque estaba lloviendo", precisó Ivana sobre el origen del conflicto.

"Al regresar a buscar la mercadería, el sodero se bajó, le pegó una piña y lo tiró en el otro carril y ahí otro auto que arrancó con el semáforo en verde le pisó la pierna", relató la joven. "El hombre que le pegó también le robó parte de la mercadería y se fue riendo con otro", agregó.