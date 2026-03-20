La familia del vendedor ambulante atropellado en Temperley pide testigos para identificar al agresor

La familia de Federico Carrizo , el vendedor ambulante que habría sido atacado a golpes y atropellado en Temperley, pide testigos que hayan presenciado el hecho ocurrido el martes pasado para poder identificar al agresor, mientras la víctima espera ser operado por las heridas.

Además, en busca de develar la identidad de la persona acusada de agredir a trompadas al joven, también necesitan los videos de las cámaras de seguridad de las inmediaciones de la esquina de avenida Almirante Brown y Avenida Eva Perón, donde ocurrió todo.

Carrizo permanece internado en el Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora , donde deberá ser sometido a una intervención quirurgica. "Está en lista de espera porque necesita clavos de alto costo", contó Ivana, hermana del damnificado.

En diálogo con La Unión , la joven contó que su hermano "tiene multiples fracturas en tibia y perone", debido a que un auto, cuyo conductor se dio a la fuga, "le pasó por arriba de la pierna".

Vendedor ambulante El vendedor ambulante necesita una operación.

El caso del Vendedor ambulante atropellado

El joven de 24 años vendía bolsitas de golosinas en la esquina de la avenida Almirante Brown y Avenida Eva Perón. El martes pasado recibió una trompada de un automovilista que lo hizo caer al asfalto. Sin embargo, lo más grave fue cuando un vehículo que circulaba por la zona lo atropelló y huyó.

"Cuando el semáforo estaba en rojo, puso la bolsita de golosinas en el parabrisas del camión de un sodero, sin escuchar que le había dicho que no lo ponga, porque estaba lloviendo", precisó Ivana sobre el origen del conflicto.

"Al regresar a buscar la mercadería, el sodero se bajó, le pegó una piña y lo tiró en el otro carril y ahí otro auto que arrancó con el semáforo en verde le pisó la pierna", relató la joven. "El hombre que le pegó también le robó parte de la mercadería y se fue riendo con otro", agregó.