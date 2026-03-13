La familia de Lautaro Carrizo desconfía de la hipótesis del suicidio y pide testigos

La familia de Lautaro Carrizo , el joven de 21 años cuya muerte fue confirmada a principios de marzo pasado, rechaza la hipótesis del suicidio y busca testigos que hayan visto lo ocurrido el día que perdió la vida en la estación de trenes de Lomas de Zamora .

En diálogo con La Unión , Yael Carrizo , hermana de la víctima del misterioso episodio, también reclamó que "se investigue la última llamada que hizo". Sin embargo, su celular habría desaparecido de la escena del tragico hecho.

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"Iban a cerrar el caso como un suicidio, pero nosotros queremos que se siga investigando, porque tenemos muchas dudas y queremos saber la verdad", expresó la joven.

Según aseguró a este medio, habría personas que afirman que el hecho se trató de un accidente fatal. "Todavía no pudimos ver los videos de las cámaras de seguridad, y hay gente que dice que él no se tiró a las vías", agregó sobre esa versión.

"Otra cosa que quiero aclarar es que él (su hermano) quedó con su amigo para juntarse para salir el viernes 13. ¿Para qué iba a hacer planes si tenía pensado quitarse la vida?", añadió.

lautaro La última imagen con vida de Lautaro Carrizo.

La muerte de Lautaro Carrizo

Después de 18 días de una búsqueda angustiante, la familia de Lautaro Carrizo confirmó el 2 de marzo que el joven había muerto en un accidente ocurrido el jueves 12 de febrero por la noche.

El mismo día que Lautaro desapareció, se reportó que un joven se había arrojado a las vías en la barrera que conecta las calles Boedo y Fonrouge. En ese momento, lo habían trasladado con vida al Hospital Gandulfo y luego no se supo nada más sobre su estado de salud, a pesar la constante insistencia de su familia. "Cuando fuimos al Gandulfo nos negaron qué ahi habia un NN y tuvimos que ir por segunda vez gracias a un testigo que dijo lo del accidente del 12 de febrero", afirmó Yael.

Lautaro había sido visto por última vez el jueves 12 de febrero pasado, cuando salió de su casa ubicada en la zona de Juan XXIII y Oslo, en el barrio Parque Barón. Desde entonces, no volvieron a tener noticias sobre él.

La familia contó que la última conexión registrada en su WhatsApp correspondía al 12 de febrero a las 19:58. Además, una cámara de seguridad lo captó caminando hacia su domicilio ese mismo día.