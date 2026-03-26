Un joven que iba en moto fue atropellado en Budge y el acusado lo "dejó tirado" sin asistirlo

Un joven motociclista de 25 años fue atropellado el domingo pasado en Ingeniero Budge por un automovilista que le provocó una fractura en el pie , y lo "dejó tirado" en la calle antes de escapar a toda velocidad, sin asistirlo.

El siniestro vial ocurrió en la esquina de Euskadi y Arlucea, según contó Gonzalo, la víctima del hecho, en diálogo con La Unión . A raíz del fuerte golpe, se rompió el tobillo y tuvo que ser operado en el Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora .

"Necesito dar con esa persona, para que se haga cargo el seguro de los gastos", explicó el damnificado, que ya fue dado de alta, pero que necestia guardar reposo por varias semanas, tras la intervención quirurgica a la que fue sometido por fractura de tibia y peroné.

"La moto no se daño tantó, pero a mí me quebró tibia peroné y tobillo. Tengo 29 puntos en la pierna", remarcó Gonzalo en charla con este medio. El joven pudo recolectar algunas imágenes de los vecinos del barrio, pero no fueron suficientes para determinar la patente del vehículo.

Para aquellos testigos que quieran colaborar con información relevante para dar con el paradero del acusado, la víctima dejó su número de teléfono: 1158280572.

Otro caso similar en Ingeniero Budge

El domingo 15 de marzo pasado, un hombre fue brutalmente atropellado por un auto que se dio a la fuga en la localidad de Ingeniero Budge. El hecho quedó filmado.

Todo ocurrió en Quesada al 1600, entre Campoamor y Cosquín. Eran poco más de las 7 de la mañana cuando Félix salió de su casa para ir a trabajar. Mientras caminaba por la calle, pegado al cordón, fue embestido desde atrás por un vehículo que circulaba a gran velocidad.

Por el fuerte impacto, el hombre voló por los aires y cayó sobre el asfalto. El conductor del coche, lejos de ayudarlo, siguió su camino como si nada hubiera pasado y escapó sin ayudarlo, dejándolo abandonado.