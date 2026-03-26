El grito sobre Wanda Nara que desató la ira de la China Suárez

El interminable conflicto mediático que protagonizan la China Suárez y Wanda Nara sumó un nuevo y escandaloso capítulo que tuvo lugar en plena calle y que fue contando con lujo de detalles por Yanina Latorre a través de un posteo en Instagram.

Según reveló Yanina Latorre en Sálvese quien pueda, y que después fue replicado en la cuenta oficial de Instagram del programa, un episodio ocurrido en el Barrio Chino, en Belgrano.

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“Un grupo de adolescentes le gritó a la China ‘aguante Wanda’ y ella los arrancó a putear”, contó la conductora describiendo una escena ocurrida en la vía pública.

El detalle que más indignación generó en las redes sociales fue que, según el relato, todo ocurrió “con las nenas en el medio”, en referencia a las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi .

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Otro dato revelado por Yanina Latorre

Yanina Latorre agregó un dato que encendió aún más la polémica entre Wanda Nara y Mauro Icardi. “Ya tienen 20 faltas en el colegio que, según Wanda, son por Mauro. El máximo permitido son 24”, detalló la panelista.

Una frase que sacó a luz que el escandaloso conflicto entre los adultos estaría impactando directamente en la vida cotidiana de los hijos de ambos.