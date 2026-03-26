jueves 26 de marzo de 2026
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26 de marzo de 2026
Es un escándalo.

El grito sobre Wanda Nara que desató la ira de la China Suárez

Según contó Yanina Latorre, un escandaloso episodio ocurrió en plena calle y que involucra directamente a Wanda Nara y la China Suárez.

Nuevo escándalo entre Wanda Nara y la China Suárez.

Nuevo escándalo entre Wanda Nara y la China Suárez.

El interminable conflicto mediático que protagonizan la China Suárez y Wanda Nara sumó un nuevo y escandaloso capítulo que tuvo lugar en plena calle y que fue contando con lujo de detalles por Yanina Latorre a través de un posteo en Instagram.

Según reveló Yanina Latorre en Sálvese quien pueda, y que después fue replicado en la cuenta oficial de Instagram del programa, un episodio ocurrido en el Barrio Chino, en Belgrano.

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Otro dato revelado por Yanina Latorre

Yanina Latorre agregó un dato que encendió aún más la polémica entre Wanda Nara y Mauro Icardi. “Ya tienen 20 faltas en el colegio que, según Wanda, son por Mauro. El máximo permitido son 24”, detalló la panelista.

Una frase que sacó a luz que el escandaloso conflicto entre los adultos estaría impactando directamente en la vida cotidiana de los hijos de ambos.

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