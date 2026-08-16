Incendio en la planta alta de un supermercado en Lomas de Zamora: importantes daños

Un incendio provocó importantes daños en la planta alta de un supermercado en el barrio Villa Albertina de Lomas de Zamora . El lugar quedó destruido y hubo un fuerte operativo de emergencia.

El siniestro ocurrió en el cruce de la avenida Martín Rodríguez y Olivos . Allí se ubica el supermercado Luna, muy concurrido en el barrio. El incendio no ocurrió dentro del comercio, sino en una vivienda ubicada en la planta alta, arriba del depósito.

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Por causas que no trascendieron, el lugar empezó a prenderse fuego cerca de las 14:30 de este domingo. El humo llamó la atención de los vecinos, que pidieron ayuda de inmediato a los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora .

Enseguida se acercaron cuatro dotaciones y 15 bomberos a cargo del 2º Jefe del Cuerpo, Comandante Federico Vicente. También intervino personal de Defensa Civil , una ambulancia del servicio 107 de CEC Lomas y la Policía de la jurisdicción.

Los bomberos subieron al primer piso y trabajaron arduamente hasta poder controlar el incendio. El fuego afectó gran parte del lugar y se registraron importantes pérdidas materiales, aunque afortunadamente no hubo personas heridas, según pudo averiguar La Unión.

Las causas del incendio no se pudieron determinar, ya que no había nadie en la vivienda cuando empezó el fuego. Los Bomberos de Lomas realizarán una inspección para investigar cuál fue la causa del siniestro, según informaron fuentes del caso a este medio.