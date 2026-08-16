domingo 16 de agosto de 2026
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16 de agosto de 2026
Susto.

Incendio en la planta alta de un supermercado en Lomas de Zamora: importantes daños

Ocurrió en avenida Martín Rodríguez y Olivos. Trabajaron cuatro dotaciones de los Bomberos de Lomas. El lugar quedó destruido.

El supermercado afectado por el incendio.

El supermercado afectado por el incendio.

Los bomberos que intervinieron en el operativo.

Los bomberos que intervinieron en el operativo.

El siniestro ocurrió en el cruce de la avenida Martín Rodríguez y Olivos. Allí se ubica el supermercado Luna, muy concurrido en el barrio. El incendio no ocurrió dentro del comercio, sino en una vivienda ubicada en la planta alta, arriba del depósito.

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Por causas que no trascendieron, el lugar empezó a prenderse fuego cerca de las 14:30 de este domingo. El humo llamó la atención de los vecinos, que pidieron ayuda de inmediato a los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora.

Operativo tras el incendio

Los Bomberos de Lomas, en acci&oacute;n.

Los Bomberos de Lomas, en acción.

Enseguida se acercaron cuatro dotaciones y 15 bomberos a cargo del 2º Jefe del Cuerpo, Comandante Federico Vicente. También intervino personal de Defensa Civil, una ambulancia del servicio 107 de CEC Lomas y la Policía de la jurisdicción.

Los bomberos subieron al primer piso y trabajaron arduamente hasta poder controlar el incendio. El fuego afectó gran parte del lugar y se registraron importantes pérdidas materiales, aunque afortunadamente no hubo personas heridas, según pudo averiguar La Unión.

Las causas del incendio no se pudieron determinar, ya que no había nadie en la vivienda cuando empezó el fuego. Los Bomberos de Lomas realizarán una inspección para investigar cuál fue la causa del siniestro, según informaron fuentes del caso a este medio.

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