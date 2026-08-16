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16 de agosto de 2026
Insólito.

Lo detuvieron por un homicidio en Lomas de Zamora, pero tuvieron que liberarlo: qué pasó

Tenía pedido de captura en los Tribunales de Lomas, pero un error en el sistema informático cambió todo. Todos los detalles.

El hombre detenido tras el pedido de captura.

El hombre detenido tras el pedido de captura.

Un hombre de 44 años protagonizó una insólita situación policial en La Plata. Lo detuvieron porque tenía pedido de captura por homicidio en Lomas de Zamora, pero la medida ya no estaba vigente y lo dejaron libre.

Todo ocurrió durante un operativo realizado en diagonal 80 y 116, en el Barrio Hipódromo. Efectivos del Escuadrón Táctico Motorizado Local interceptaron un Chevrolet Corsa Classic para su identificación.

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Los policías consultaron los datos del conductor en el sistema informático y se sorprendieron al ver que el hombre llevaba 11 años prófugo en el marco de una causa por homicidio en Lomas de Zamora.

El sistema mostraba un pedido de captura activo requerido el 15 de agosto de 2015 por la Unidad Funcional de Instrucción N°14 de Lomas de Zamora. La causa estaba caratulada como “homicidio”.

Insólito error en los Tribunales de Lomas

Tribunales de Lomas de Zamora.

Tribunales de Lomas de Zamora.

Ante la situación, los policías trasladaron al conductor del Corsa a la Comisaría 2ª de La Plata. Mientras realizaban las actuaciones correspondiente, se comunicaron con el Juzgado de Garantías N°1 de Lomas para confirmar la vigencia de la medida. Ahí surgió el dato más insólito.

Desde el juzgado informaron que el pedido de captura había sido dado de baja tiempo atrás y ya no se encontraba vigente. El personal de la comisaría no tuvo otra alternativa que dejar al detenido en libertad.

Evidentemente, por algún error administrativo, la medida judicial de los Tribunales de Lomas de Zamora todavía aparecía en los registros informáticos, pese a que el hombre ya no tenía pedido de captura vigente. Se desconoce el motivo por el cual dieron de baja la solicitud.

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