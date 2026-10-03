Lanús y un choque clave ante Newells por la clasificación a los playoff del Torneo Clausura

El estadio Marcelo Bielsa será el escenario de uno de los partidos más atractivos de la fecha 11 de la zona A del Torneo Clausura. Este sábado, desde las 17, Newell's Old Boys y Lanús se verán las caras en un enfrentamiento directo que promete alterar la zona alta de la tabla de posiciones, con el arbitraje de Darío Herrera y la transmisión en vivo de TNT Sports Premium.

Ambos equipos llegan a este compromiso en un gran momento futbolístico y con una paridad absoluta: cosechan 16 puntos cada uno y se ubican firmemente en puestos de clasificación a los playoffs. Quien logre quedarse con los tres puntos en el Coloso del Parque de Independencia dará un paso gigante hacia la siguiente fase del torneo.

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La "Lepra", dirigida por Frank Darío Kudelka, viene con el envión anímico que significó el triunfo por 1-0 ante Platense en la jornada anterior. Para este partido, el DT mantiene una duda en el lateral izquierdo entre Jerónimo Russo y Franco Escobar, pero mantendría la base que le viene dando réditos, apostando a la potencia ofensiva de Matías Cóccaro.

Por el lado del Granate, Mauricio Pellegrino llega con el pecho inflado tras derrotar 2-1 a Estudiantes de La Plata. El conjunto del sur bonaerense buscará plasmar su experiencia con Carlos Izquierdoz liderando la defensa y la jerarquía de Eduardo Salvio en los últimos metros de la cancha. La única incógnita del entrenador radica en el extremo izquierdo, donde Lucas Besozzi y Marcelino Moreno pelean por un lugar en el once inicial.

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Historial entre Lanús y Newells

El emparejamiento entre ambos clubes en el profesionalismo se destaca por su extrema paridad, registrando 123 partidos oficiales en Primera División. Lanús se impuso en 46 ocasiones, Newell's se quedó con la victoria en 45 oportunidades y empataron 32 veces.

A pesar de la mínima ventaja histórica del "Granate" (solo un partido de diferencia), el contexto cambia según la localía. En el Coloso Marcelo Bielsa, la "Lepra" se hace fuerte y acumula cuatro triunfos consecutivos frente a Lanús. El último antecedente en Rosario fue el 5 de octubre de 2024, cuando los locales ganaron por 2-1 en un cierre agónico.

Sin embargo, el último cruce general dejó una herida abierta en el conjunto santafesino: el pasado 17 de marzo, por el Torneo Apertura, Lanús aplastó a Newell's con una goleada histórica por 5-0 en el sur, gracias a una brillante actuación y un triplete de Dylan Aquino. Este sábado, la "Lepra" buscará revancha en su casa, mientras que el club de la provincia de Buenos Aires intentará ratificar su paternidad reciente.

Probables formaciones

Newell's Old Boys: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti, Lucas Carrizo, Jerónimo Russo o Franco Escobar; Luca Regiardo, Rodrigo Herrera; Walter Mazzanti, Facundo Guch, Santiago Solari; Matías Cóccaro. DT: Frank Darío Kudelka.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesús, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Gonzalo Lobos, Lucas Besozzi o Marcelino Moreno; Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.

Hora: 17.00

Estadio: Marcelo Bielsa

Árbitro: Darío Herrera

TV: TNT Sports Premium