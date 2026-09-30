El futuro de Ramiro Carrera en Lanús es una incógnita

La dirigencia de Lanús tiene que resolver situaciones contractuales del plantel profesional, entre ellas la del mediocampista Ramiro Carrera . Ya entrando en el último trimestre del año, el futuro del futbolista aún está sin definirse y eso es lo que tratarán de solucionar las partes en cuestión.

Ramiro Carrera arribó a Lanús a comienzos de 2024 procedente desde Atlético Tucumán y en febrero de 2025 renovó contrato hasta diciembre de 2026, con opción de extenderlo por un año más. Esto implica la creación de un nuevo acuerdo, habitualmente con condiciones, plazos y normativas diferentes.

La renovación no es obligatoria por regla general, ya que depende del acuerdo libre entre el club y el jugador. Y ese es el punto a acordar, salvo que llegue una oferta por Ramiro Carrera para que no se haga uso de esa opción.

El oriundo de Tolosa es uno de los jugadores preferidos del entrenador Mauricio Pellegrino , que lo ha utilizado en diferentes posiciones y esquemas tácticos, incluso hasta de delantero centro cuando se quedó sin opciones en ese puesto.

Es clave para Mauricio Pellegrino

El jugador lleva 106 partidos con la camiseta Granate, con nueve goles e igual cantidad de asistencias, convirtiéndose en una pieza clave del equipo. Una lesión en el partido con Defensa y Justicia lo marginó frente a Deportivo Riestra.

Es probable que reaparezca este sábado ante Newell’s, en Rosario, por la 11º fecha del Torneo Clausura. Esa es la idea de Mauricio Pellegrino, que no lo arriesgó en el amistoso del último viernes contra Huracán en la Fortaleza.

Una de las prioridades de la dirigencia encabezada por el presidente Nicolás Russo es ir pensando más allá de lo que queda del año calendario. Por eso, ya acordó con Carlos Izquierdoz y Eduardo Salvio, ambos hasta diciembre de 2027 y José María Canale, hasta diciembre de 2028. Los otros contratos a revisar son los de Marcelino Moreno y el entrenador Mauricio Pellegrino.